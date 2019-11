Aanbesteden en contracteren is nodeloos ingewikkeld

Volgens Jeroen Moonen (Twynstra Gudde) is er veel meer ruimte om te experimenteren met contracten. “Ik zou graag de kaders willen oprekken.”

Jeroen Moonen is als partner bij Twynstra Gudde verantwoordelijk voor de groep die zich in de bouw en infra bezighoudt met aanbesteden en de samenwerkingsthematiek die daar speelt. Met behulp van procesmanagement en veranderkunde is hij vooral bezig met de menskant van bouwprojecten en de kaders van de contractvorming.

“De context van aanbesteden en contracten bestaat uit een wereld met veel regeltjes, dus het helpt mij wel dat ik een juridische achtergrond heb. Een belangrijke oorzaak waar het vaak misgaat zijn die regeltjes. De contracten dragen eraan bij dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar telkens weer in een positie brengen, waarin dat oude gedrag ook heel vanzelfsprekend is.”

Tegengesteld

“We zitten vast in bepaalde patronen. Als we iets anders willen, moeten we de UAV-gc als standaard durven los te laten en iets anders proberen. Dat gebeurt langzamerhand wel, maar het is nog steeds het makkelijkst om die er standaard bij te pakken. Daar zit echter iets heel ‘transactioneels’ in en ook iets heel tegengestelds, wat maakt dat partijen tegenover elkaar komen te staan.”

“Dergelijke contracten zijn per definitie gericht op een vaste prijs en een sterke verdeling tussen wat de opdrachtgever en wat de opdrachtnemer doet. Als je echter samen iets wilt realiseren, vloeit dat daar niet automatisch uit voort. Ik denk dat het de moeite waard is om dat te veranderen en te experimenteren. Waterschappen binnen vooral het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP; red.) zijn daar nu heel actief mee.”

Tekst: Ysbrand Visser