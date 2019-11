Energieneutraliteit als uitgangspunt voor nieuw kantoor Duurzaam Gebouwd-partner

In 2020 betrekt Duurzaam Gebouwd-partner WOLF Energiesystemen een gloednieuw pand in Kampen. Vanzelfsprekend is er volle aandacht voor duurzaamheid, op verschillende facetten zoals energie en gezondheid. In dit artikel van een reeks besteden we aandacht aan de diverse en bijzondere duurzaamheidsmaatregelen die zijn getroffen.

In de zomer van 2020 zitten de werknemers van WOLF in het nieuwe kantoorpand. De deadline komt steeds dichterbij en de plannen rondom de te treffen duurzaamheidsmaatregelen zijn kraakhelder. Daarover spreken we directeur Martin Wendels, die in beeld brengt wat er de komende tijd staat te gebeuren. “We hebben met alle medewerkers input verzameld over de wensen in het kader van duurzaamheid en zijn daarmee aan de slag gegaan. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de installatietechnische kaders, maar ook naar logistiek en locatie.”

De huisvestingsplek heeft direct impact op de CO 2 -footprint, denk bijvoorbeeld aan de reisafstanden voor de medewerkers. “Daarnaast hebben we een plek gekozen waar een NS-station op loopafstand te bereiken is. In de directe omgeving is er een supermarkt, dat creëert gemak en comfort. Verder hebben we een douchemogelijkheid in het pand. Door deze faciliteit toe te voegen maak je de drempel om met de fiets te komen een stukje lager.”

Los van aardgas

Op het installatietechnische vlak is energieneutraliteit in gebruik het uitgangspunt. Daarvoor zijn verschillende maatregelen getroffen. “We zijn volledig los van aardgas en installeren lucht-waterwarmtepompen met natuurlijk koudemiddel. Het hele pand is voorzien van zonwering om een zo laag mogelijke koellast te creëren Op het gebied van luchtbehandeling wordt een kast geselecteerd met energielabel A+ en een lage luchtsnelheid, met een zo hoog mogelijk rendement. “Verder maken we gebruik van de nieuwste generatie EC-ventilatoren, met een nóg hoger rendement en lager geluidsniveau. Daarnaast is het pand voorzien van onze eigen regeltechniek, zodat we tijdens de beheer- en onderhoudsfase verder kunnen optimaliseren.”

De energie voor de installaties wordt zoveel mogelijk duurzaam opgewekt. Zo komt het dak van het pand volledig vol te liggen met pv-panelen en worden zonnecollectoren geïnstalleerd. “Daarmee willen we het aandeel duurzame energie zo groot mogelijk maken. Tegelijkertijd heeft de mate van gebruik impact op de energieneutraliteit van het gebouw. Zo zijn er in beginsel 5 of 6 laadpalen beschikbaar. Als die worden ingezet op een dag dat de zon niet of nauwelijks schijnt, dan wordt het lastiger om volledige energieneutraliteit te behalen. Met het oog op de toekomst ligt de infrastructuur er om het volledige wagenpark met laadpalen uit te rusten en te elektrificeren.” Ook is er ruimte voor een fietsenstalling, met een laadmogelijkheid voor e-bikes. “We motiveren medewerkers hiermee om te kiezen voor duurzamere manieren van vervoer.”

Comfortabel binnenklimaat

Terug naar de binnenkant van het gebouw. Daar is, onder andere met een comfortabel binnenklimaat in het achterhoofd, ingezet op vloerverwarming en -koeling. “Daarnaast zorgen we voor handdrogers met een lager energieverbruik. Ook kiezen we voor een variabel volumesysteem, waarmee we naar behoefte ventileren op basis van comfort. Hiermee zorgen we voor een minimaal energieverbruik en tegelijkertijd voor een optimaal binnenklimaat.” In het volgende artikel van deze reeks gaat Wendels in op dit comfortabele klimaat, maar hij licht alvast een tipje van de sluier op: “Gezondheid in gebouwen is een onderschat thema. Het is een investering voor de langere termijn die je terugverdient, door een prettige werkomgeving, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Vraag jezelf af waar je als bedrijf voor wilt staan? Je gebouw en het binnenklimaat is een visitekaartje om personeel te werven en te houden.”

Blijf DuurzaamGebouwd.nl volgen voor het laatste nieuws over het nieuwe kantoor van WOLF Energiesystemen en ontdek alles over de duurzaamheidsambities op het gebied van omgeving, energie en circulariteit. Volgende keer vertellen we je alles over het gezonde binnenklimaat van het gebouw.