Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards: ‘Zoek elkaar meer op’

De inschrijving voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is geopend en de eerste projecten zijn ingediend. We spreken met Niels van Ommen van Duurzaam Gebouwd, een van de initiatiefnemers.

Waarom zijn deze Awards in het leven geroepen?

“Met de Awards willen we uiteraard duurzaam bouwen stimuleren. Een Award is dan zowel een beloning voor de winnaar als een inspiratie voor anderen. Bijkomend is dat we partijen willen aanmoedigen om wat trotser te zijn op wat ze doen. Vaak zijn we in onze sector heel bescheiden terwijl we hele gave dingen doen. Laat dat maar eens zien via de Awards!”

Waar liggen de grootste uitdagingen in de markt de komende jaren ten opzichte van duurzaamheid?

“Wat momenteel echt leeft is de uitdaging om een aantrekkelijke businesscase te presenteren rondom duurzaamheid. Niet omdat geld het belangrijkste is maar omdat dát nu eenmaal de logica is die de huidige economie drijft. Nog wel althans. En ook binnen deze logica zijn er genoeg kansen. Zeker als je een businesscase over langere termijn beschouwt en ook maatschappelijke kosten en baten meerekent. Er zijn natuurlijk nog veel meer uitdagingen. Zo hoor je steeds vaker: ga gewoon beginnen! Maar hoe doe je dat, wat zet mensen echt in beweging? Hoe voorkom je dat burgers en bedrijven gaan wachten op de overheid en vice versa? Ook op dit vlak hopen we inspirerende initiatieven te zien binnen de Duurzaam Bouwen Awards.”

Niels van Ommen van Duurzaam Gebouwd

Waar liggen de kansen voor de marktpartijen in de gebouwde omgeving?

“Die liggen dus vooral in het presenteren van een aantrekkelijke businesscase. Zodat het ook in de huidige economische logica loont om in duurzaamheid te investeren. Denk aan een duurzaam, ‘gezond’ gebouw. Dat is interessant voor werkgevers omdat ze daarmee makkelijker personeel aantrekken maar ook het ziekteverzuim kunnen beperken: dat levert dus gewoon geld op. Maar denk ook aan duurzame, energiezuinige en ‘gezonde’ huisvesting: dat levert blije bewoners op die langer, goedkoper en prettiger verblijven in dezelfde woning: dat werkt waarde verhogend voor de verhuurder of eigenaar van die woning en kan dus een stimulans zijn om in duurzame maatregelen te investeren.”

Welke rol kunnen overheden en corporaties hierin spelen?

“Uit een analyse van Bouwend Nederland bleek onlangs dat in 2018 in 73,1% van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen rol speelt in de gunningscriteria. Op cijfers kun je altijd afdingen maar het grote plaatje klopt volgens mij: overheden hebben nog moeite om hun bestuurlijke ambities te vertalen naar het niveau van concrete gunningscriteria. Over corporaties ken ik geen soortgelijke cijfers maar ook daar is men ongetwijfeld nog zoekende. Dus overheden en woningcorporaties zouden vooral werk kunnen maken van de doorvertaling van beleid naar concrete sturingsmechanismes, waaronder gunningscriteria, om duurzaamheid écht te concretiseren. Projecten die door deze mechanismes duurzame resultaten halen zijn dus ook welkom als inzending van de Duurzaam Bouwen Awards!”

Welke tip kun je meegeven aan markpartijen en overheden voor een duurzamere gebouwde omgeving?

“Die tip zoek ik niet direct in de techniek of verdienmodellen. Mijn tip is: zoek elkaar meer op. Niet alleen in de (aanloop naar) projecten maar ook daarbuiten. Leer elkaar kennen, heb respect voor elkaars belangen en erken dat je allebei je eigen cruciale rol speelt bij het realiseren van de grote opgaven waar we voor staan. Op die manier ontstaat vertrouwen en dat helpt om kennis te delen en duurzame ambities sneller te realiseren. Laten we geen energie meer steken in Wij en Zij maar samen aan de slag gaan om stappen te maken. Je hebt elkaar nodig en samen sta je sterk.”

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt op het Duurzaam Gebouwd Congres op 6 februari 2020 in Assen. Wil jij een project inschrijven of voordragen voor een Nederlandse Duurzaam Bouwen Award? Meer informatie en de inschrijfmogelijkheid vind je hier.