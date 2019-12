Jury Duurzaam Bouwen Awards bekendgemaakt

Wim Hazeu, Robert Koolen, Jos van Dalen en Lian Merkx nemen dit jaar zitting in de jury van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020. Andy van den Dobbelsteen is juryvoorzitter. Ze beoordelen projecten die zich onderscheiden op het gebied van duurzaam bouwen. De Awards worden op 6 februari 2020 uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen. De inzendtermijn sluit 15 december a.s.

Juryvoorzitter Andy van den Dobbelsteen is hoogleraar Climate Design & Sustainability aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Wim Hazeu, voormalig wethouder, is momenteel directeur van Wonen Limburg. Zijn collega-jurylid Jos van Dalen, programmadirecteur Aardgasvrije Wijken, vertegenwoordigt het ministerie van BZK in de jury. Lian Merkx, programmamanager Energie van de VNG en Robert Koolen, voorzitter van de beleidscommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland, completeren de jury.

Drie Awards

Op 6 februari worden drie awards uitgereikt: meest duurzame project, meest duurzame opdrachtgever en de publieksprijs. De categorie ‘projecten’ heeft betrekking op bouwprojecten die vooroplopen op het gebied van innovatie en integrale duurzaamheid. Daarbij spelen ook onderwerpen als materiaalgebruik, opschaalbaarheid en betaalbaarheid een rol. De meest duurzame opdrachtgever profileert zich als aanjager in samenwerking en afspraken met andere partijen en laat zo zien dat ze haar beleid op duurzaam bouwen succesvol toepast.

W/E adviseurs, abcnova, Duurzaam Gebouwd en FSC Nederland zijn initiatiefnemers van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards.

Meer informatie of uw project inschrijven?