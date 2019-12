Wethouder Sven de Langen lanceert platform ZorgSaamWonen 

Wethouder Sven de Langen van gemeente Rotterdam lanceerde tijdens het ZorgSaamWonen Congres op 25 november in het Theater Zuidplein in Rotterdam het platform ZorgSaamWonen. Het platform verbindt het fysieke en sociale domein. Om die verbinding zichtbaar te maken knoopte de wethouder twee linten aan elkaar. Op het podium waren experts en founding partners van het platform, uit beide domeinen, aanwezig.

Het platform ZorgSaamWonen informeert online iedere dag over de actualiteit in wonen, zorg en welzijn. Het platform organiseert en initieert door het hele land roundtables masterclasses, seminars, en regionale en themagerichte communities. Volgende jaar organiseert het platform de twee editie van het ZorgSaamWonen Congres.

Een versnellingsagenda, opgesteld door het expertpanel van het platform geeft heel gericht sturing aan de activiteiten.

Kennis delen, verbinden en activeren is de rode draad door alle activiteiten. Uitgangspunt van het platform is om bij te dragen aan een succesvolle vertaling van beleid naar de praktijk in wonen, zorg en welzijn.

Onderdeel uitmaken van ZorgSaamWonen? Bekijk de mogelijkheden.

Bezoek het platform.