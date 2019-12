Planet Passionate-strategie met 12 doelen voor 2030

Een nieuwe ‘Planet Passionate’-strategie van Kingspan bevat 12 ambitieuze doelstellingen die de impact van haar bedrijfsvoering en productie aanpakken. Energie, CO 2 , circulariteit en water zijn de kerngebieden waarop ambities zijn geuit.

De doelstellingen moeten behaald zijn voor 2030. Zo moet 60% van alle werkzaamheden rechtstreeks van energie voorzien uit hernieuwbare energie komen. Minimaal 20% van deze energie wordt op productielocaties gegenereerd. Nu staat deze teller op 5,9%.

CO2-uitstoot verlagen en circulariteit

Daarnaast wordt ingezet op het verlagen van de uitstoot van CO 2 . Er wordt in 2030 geen CO 2 geproduceerd en er is een reductie van 50% van de product CO 2 -intensiteit van primaire leveranciers bereiken. In het kader van circulariteit worden 1.000.000.000 PET-flessen per jaar geupcycled tot isolatieproducten. Daarnaast wordt het bedrijfsafval van alle locaties niet meer gestort. Op het vlak van water is het de bedoeling om 100.000.000 liter van het water dat Kingspan gebruikt, uit regenwater gewonnen.

Daarnaast maakt Kingspan deel uit van de Circular Economy 100 (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation. “De CE100 brengt leiders en vernieuwers van over de hele wereld samen om nieuwe groeimogelijkheden mogelijk te maken”, vertelt CE100 Lead Joe Murphy van de Ellen MacArthur Foundation. “Kingspan draagt unieke expertise en specifieke capaciteiten bij aan de sterke milieusector van het netwerk.”

Planet Passionate als vervolg

Het Planet Passionate-programma is het vervolg op het Net Zero Energy-programma dat Kingspan in 2011 aankondigde. Het doel van laatstgenoemde initiatief was om in 2020 het operationele energieverbruik voor 100% van hernieuwbare energie te voorzien, Kingspan ligt op schema om het doel te bereiken. Daarnaast heeft de organisatie zich aangesloten bij het Science Based Targets initiatief, waarbij een doelstelling van 10% reductie, waarbij een doelstelling van 10% reductie van de Scope 1,2 en 3 broeikasemissies werd vastgesteld.