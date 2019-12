Verbreding specialistenteam verduurzaming van Duurzaam Gebouwd-partner

Per 1 december is Reinier Alberda in dienst getreden van Duurzaam Gebouwd-partner C2N in de rol van commissioning manager installaties. Reinier is vanaf 2016 bij Siemens Building Technologies als Lead Engineer verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen, berekenen en leveren van oplossingen op het gebied van brandveiligheid, klimaatbeheer- en energiebeheersystemen voor gebouwen.

Voorafgaand aan zijn dienstverband bij Siemens was Reinier betrokken bij het creeëren van testopstellingen met de bijbehorende protocollen voor motion energy harvesting concepten en het ontwerpen van componenten voor windturbines, PV-installaties en offshore.

Reinier Alberda wordt toegevoegd aan het team van C2N

Met Reinier werkt C2N aan de verdere verbreding van het team, dat dagelijks met zo’n 15 specialisten op het gebied van Projectmanagement, Technical Due Diligence en Verduurzaming de mooiste projecten realiseert.