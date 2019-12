'Duurzaamheid een nieuwe impuls geven'

De inschrijving voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards is begonnen. We spreken met Sjoerd Groen van abcnova – initiatiefnemer van de Gouden Kikker. Sjoerd is partner en duurzaamheidsexpert bij abcnova én de nummer 39 van de ABN AMRO Duurzame 50.

Waarom is deze award in het leven geroepen?

“In 2009, het geboortejaar van de Gouden Kikker, zagen we een grote behoefte aan initiatieven op het gebied van innovatie. We hadden te maken met een dreigende achterstand op het gebied van huisvesting, bouw en verbouw. Met het in het leven roepen van de Gouden Kikker wilden we het thema duurzaamheid in de bouwwereld een nieuwe impuls geven. Gelukkig zien wij nu tien jaar later dat de keuze voor duurzaamheid en circulariteit, al dan niet ingegeven door wet- en regelgeving, steeds vaker wordt genomen. Het concreet maken, daar ligt nog een grote uitdaging en daar blijven wij ons voor hardmaken.”

Waar liggen de grootste uitdagingen in de markt de komende jaren ten opzichte van duurzaamheid?

“In nieuw te ontwikkelen wijken is duurzame warmte het uitgangspunt. Daar wordt gekeken naar collectieve oplossingen, zoals een energiecoöperatie. In bestaande wijken wordt helaas nog te veel individueel gedacht. Terwijl een collectieve oplossing voordeliger en efficiënter is. Dit vraagt om draagvlak en samenwerking in de wijk.”

“Verder blijft het op (project)portefeuilleniveau een aandachtspunt om de verduurzaming concreet én financieel haalbaar te maken. Inzicht in de portefeuille en het concreet stappen maken is een belangrijk speerpunt voor het komende jaar. Het is wel heel mooi om te zien dat gemeenten en andere maatschappelijk vastgoed eigenaren hun voorbeeldfunctie pakken in de transformatie naar gasloos en COâ‚‚-neutraal vastgoed.”

Waar liggen de kansen voor de marktpartijen in de gebouwde omgeving?

“ Voor ons is dit een fossielvrije en circulair gebouwde omgeving. De bouw- en vastgoedsector is één van de meest vervuilende sectoren. De nadruk ligt momenteel op de energietransitie, maar is dit wel de grootste uitdaging? Wij zien deze in de schaarste van grondstoffen. De kosten van vervuiling en uitputting van natuurlijke grondstoffen maken geen onderdeel uit van (bouw)kosten, een weeffout in ons economisch model. We staan op een keerpunt en zullen ons van een lineaire sector met een korte horizon moeten ontwikkelen naar een circulaire sector. Dit vraagt om een heroverweging van de huidige bedrijfsstrategieën en manier van vastgoedontwikkeling, waarbij waardebehoud centraal staat. Hoe mooi zou het zijn, als we als vastgoedsector daarmee impact realiseren voor de komende generatie?

Welke tip kun je meegeven aan markpartijen en overheden voor een duurzamere gebouwde omgeving?

“De verduurzamingsopgave en de energietransitie vragen een nieuwe manier van samenwerken. De positie van huidige én toekomstige bewoners is altijd al belangrijk geweest, maar nu zullen gemeenten en professionele vastgoedpartijen de bewoners als samenwerkingspartner moeten zien. Uiteindelijk investeren zij ook in duurzame oplossingen.”

Stimuleren

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards hebben tot doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De awards zijn een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan voor 16 december in met je duurzame project!

Het Duurzaam Gebouwd Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’, 6 februari in Assen) mag natuurlijk ook niet ontbreken in je agenda. Naast de awards zijn er onder meer 36 workshops in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen