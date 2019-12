Koning opent Unilever-gebouw op Wageningen Campus

Koning Willem-Alexander heeft het Unilever Foods Innovation Centre, Hive, op Wageningen Campus geopend. Ruim 500 Unilever medewerkers werken hier samen aan gezonde en duurzame voedingsinnovaties.

Eerder besteedde Duurzaam Gebouwd al volop aandacht aan het Unilever-gebouw, in Duurzaam Gebouwd Magazine #44. Ook in het aankomende magazine komt het gebouw naar voren en kijken we specifiek naar de installaties, in het thema Klimaat- en installatietechniek.

Bijzonder aan het gebouw is dat het energieneutraal is en de hoogst haalbare duurzaamheidscertificering, BREEAM-NL Outstanding, is behaald. Daarnaast is noemenswaardig dat er tijdens het ontwerp en het ontwikkelproces intensief is samengewerkt met de medewerkers van de kantoren, laboratoria en keukens.

Het innovatiecentrum moet een centrum voor kennisdeling worden tussen Unilever en andere partijen op de campus, zoals onderzoekers en studenten van de Wageningen University & Research. In het Duurzaam Gebouwd Magazine lees je meer over de realisatie van het gebouw en de samenwerkingen die werden gevormd tussen Duurzaam Gebouwd-partners.

Beeld: Unilever