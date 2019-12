Amsterdamse Woningcorporaties winnen uitvraag rondom circulariteit

De gemeente Amsterdam schreef een prijsvraag uit voor woningcorporaties, om uit te dagen voor circulaire renovatieplannen. Inmiddels zijn de winnaars bekend geworden en dit artikel gaan we in op de initiatieven van deze koplopers.

Foto: Winnaars van ‘Op weg naar een circulaire stad’

De totale prijzenpot voor de uitvraag bedroeg € 150.000, met als doel schaalbaarheid, grootte en impact. Vijf woningcorporaties uit Amsterdam gingen aan de slag: De Alliantie, Eigen Haard, Stadgenoot, Woonzorg en Rochdale. Drie plannen kregen een bedrag van € 40.000, te gebruiken voor de uitvoering.

Het eerste plan dat dit geldbedrag in de wacht sleepte, was van De Alliantie, die garages wil ombouwen tot woningen. Daarnaast wil de corporatie duurzaam gedeeld vervoer organiseren. Bij de ombouw van de garages worden bewoners betrokken, zodat de mening en uitgangspunten van de eindgebruikers helder zijn.

Hergebruik van kozijnen en glas

Stadgenoot en Hemubo realiseren het hergebruik van kozijnen op 2 locaties, waarbij wordt gekeken of het hergebruik van kozijnen en glas beter is dan het gebruikelijke sloop en recycling. Bewoners kunnen zelf ontdekken wat de herkomst van de kozijnen is. Ook Eigen Haard viel in de prijzen, met een showcase van onder andere werken met biobased materialen. Zolders worden opgeruimd met coaches en spullen worden lokaal hergebruikt.

Concreter is beter

“Opvallend is dat de plannen die nu in de prijzen vallen, ook het meest concreet zijn”, vertelt Ilse van Andel van Eigen Haard. Daar sluit Joris van Maastrigt van Hemubo zich bij aan. “Wij brengen de motor op gang en ik zie dat steeds meer mensen enthousiast zijn. Deze prijs is een mooie aanmoediging.” Jurgen Klaassen van De Alliantie refereert naar het belang van circulair bouwen en renoveren. “We gaan steeds zuiniger om met materialen, zo blijft duurzaamheid ook betaalbaar.”

Het juryrapport is op deze pagina te bekijken.