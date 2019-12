Terugblikvideo Gamechangers in de Bouw & Infra

Het tweede congres ‘Gamechangers in de Bouw & Infra’ in Circl te Amsterdam zit erop. Eerder brachten we al verslag uit van de dag, nu is ook de terugblikvideo terug te kijken.

In de video zie je hoe diverse kopstukken uit de markt antwoorden gaven op uitdagingen in de bouw. ‘Word zelf een gamechanger’ was de boodschap die klonk. Bekijk de complete video bovenaan deze pagina.