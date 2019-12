Gratis whitepaper: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud

In de gratis Whitepaper 'World Café: Nieuwe inzichten in contractvormen en prestatiegericht onderhoud’ gaan we in op 5 stellingen die zijn besproken volgens het principe van het 'World Café'. Uit deze bijeenkomst zijn belangrijke conclusies en aanbevelingen naar voren gekomen die nodig zijn om een prestatiecontract goed te laten functioneren.

Je kunt de whitepaper helemaal gratis downloaden vanaf deze pagina. In de publicatie lees je een samenvatting van de uitkomsten die voortkwamen uit het bespreken van 5 stellingen:

KPI’s veranderen met SmartBuilding technologie en we gaan steeds meer naar functionele topeisen. (Gebouweigenaar)

Voor een succesvolle uitvoering van prestatiegericht onderhoud moeten opdrachtnemer en opdrachtgever veranderen. (Uitvoerende partijen)

Om duurzaamheidsdoelstellingen te halen is een (Design-Build-Maintain-Energy) contractvorm nodig. Er is een contract met afgekochte energie nodig. (Expert)

Heeft een prestatiecontract voor de gebouweigenaar toegevoegde waarde.

Wat levert het op. (Assetmanager)

Eindgebruikers willen betalen voor beleving en niet alleen voor huur en servicekosten. (Eindgebruiker)

