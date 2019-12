Ambities provincie Drenthe: Facts & Figures

We brachten je eerder op de hoogte van de ambities van provincie Drenthe om in 2040 een energieneutrale woningvoorraad te hebben. In dit artikel nemen we je mee naar de facts & figures van de provincie, zodat je een goed beeld hebt van de kencijfers. Zo kom je meer te weten over de kansen binnen Drenthe op het gebied van hernieuwbare energie en verdeling van opdrachtgevers.

Zo kom je uit de factsheet te weten dat er sprake is van een Drentse woningvoorraad van 220.818 woningen, waarvan 143.220 koop- en 73.917 huurwoningen. Daarnaast zien we het aandeel hernieuwbare energie de afgelopen jaren toenemen, oplopend naar een percentage van bijna 9 procent in 2017.

Ook de routekaart richting een fossielvrije gebouwde woonomgeving komt aan bod. In 2020 is die reductie 14%. De volgende mijlpaal wordt in 2025 bereikt, waar 25% aan reducering van fossiele brandstoffen wordt bereikt. In 2040 moet vervolgens een fossielvrije gebouwde woonomgeving werkelijkheid zijn.

Hier lees je meer over de factsheet en kun je deze gratis downloaden.