Goede voornemens voor … 2030

2020 breekt aan, maar doe eens gek en maak goede voornemens voor de komende tien jaar. Stel je eens voor dat het straks 2030 is. Wat doe jij dan anders als ondernemer?

tekst: Charlotte Extercatte (Ambassadorwise, foto onder)

Het is niet makkelijk om in de toekomst te kijken en je eigen beeld te vormen van een toekomst waarin je afhankelijk bent van heel veel partijen. Want wat zijn we goed in het complex maken van iets wat eigenlijk heel simpel kan zijn. De marktpartijen en ook steeds vaker publieke partijen buitelen over elkaar heen met termen als human capital versterken, inclusief ondernemen, omgaan met schaarste van grondstoffen en energie en snelheid van technologie. Ieder vanuit een eigen ‘potje’ of ‘beleidslijn’ (lees ook: het dilemma van de quadriple transitie).

Snelle groei

Als het aan de Verenigde Naties ligt, ziet de wereld er in 2030 heel anders uit. De werelddoelen (of Sustainable Development Goals) geven een duidelijk beeld van de opdracht. Die zeventien opgaven zijn uitdagend, maar vormen ook meerdere kansen voor ondernemers. Het is mogelijk om als ondernemer bij te dragen aan maatschappelijke oplossingen én daarmee commercieel succesvol te zijn.

Sterker nog, de verwachting onder stakeholders neemt steeds verder toe dat je als bedrijf de boel maatschappelijk gezien voor elkaar hebt. En uit onderzoek blijkt dat die ondernemers het meestal ook werkelijk beter voor elkaar hebben. En dat het bijvoorbeeld relatief snelle groeiers zijn. Kansen dus!

Tempo bijbenen

Niet bewegen heeft juist een prijs. The cost of inaction wordt groter dan de cost of action, zo noemde Paul Polman dat laatst. Stel je voor dat je in 2030 te weinig jong talent aantrekt? Niet meer met goede oplossingen kunt komen door de grillen van je ketenpartner? Of een product maakt dat de consument niet meer accepteert of door toenemende grondstofprijzen of energieprijzen niet meer kan betalen?

Traditionele organisaties zijn vaak zo gelaagd ingericht, dat zij het tempo in de komende tien jaar maar moeizaam zullen kunnen bijbenen. En alleen een projectteam, een stuurgroep of een programmamanager zullen niet de kracht hebben die nodig is om flexibel te zijn in de markt.

Terugblikken op 2010

Het is misschien moeilijk om vooruit te blikken, maar het kan wel. Om vast te stellen hoe groot die verandering tussen nu en 2030 kan zijn, is het de moeite waard om eerst tien jaar terug te blikken. Weet jij nog wat je in 2010 deed? Wat doe je nu, wat je toen niet deed? Had je dat in 2010 verwacht? Je hoofd staat nu op een standje ‘ver in de tijd kunnen denken’. Je bent vast ongelooflijk ver gekomen in tien jaar!

Maatschappelijke waarde

In de markt zien we dat organisaties die een heldere en gedragen maatschappelijke visie hebben op de toekomst, beter in staat zijn om te reageren op de ontwikkelingen in en om de organisatie. Niet alleen met het management, maar door de mindset van de hele organisatie. Met ambassadeurskracht komen zij tot nieuwe businessmodellen, besparingen die ruimte geven voor nieuwe investeringen, identificatie van kansen en risico’s die pijlsnel op de radar komen, en als magneetfunctie dient voor jong talent dat zich graag verbindt aan organisaties met maatschappelijke waarde. Het kan dus wel.

Droom

En nu jij: gooi die blik vooruit! Hup, beren aan de kant. En droom. Fantaseer. En doe dat niet alleen, maar samen met anderen. Geef het een paar weken de tijd en maak het beter met de hulp van anderen. Heb je het beeld te pakken? Walt Disney zei ooit: ‘Als je je het kunt voorstellen, kun je het ook realiseren.’ Hij heeft vast niet alles voor elkaar gekregen wat hij zich voorstelde, maar het is wel duidelijk hoe ver hij is gekomen. Wederom: het kan dus wel.

Daarom sluiten we af met de cruciale vraag aan de lezer van deze blog: wat is jouw goede voornemen als ondernemer voor de komende tien jaar?

PS: Zoek je nog inspiratie voor je goede voornemens? Zoek ons op 23 januari op bij de Nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland of op 6 februari in The Greenhouse met onze Inspiratiesessies.