Samenwerken aan duurzame innovatie

Wat zijn de belangrijke innovaties om woningen en gebouwen te verduurzamen? Welke partijen spelen daarin een rol? En hoe kan uw organisatie bijdragen aan deze opgave? Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres organiseert TKI Urban Energy drie workshops waarin deze vragen aan bod komen. In dit artikel lees je een sneak preview van de workshop.

Werk je aan innovatieve renovatieconcepten die op enthousiasme van eigenaren en bewoners kunnen rekenen? Of ontwikkel je slimme processen of diensten om gebouwen en woningen versneld van het aardgas af te brengen? Op 6 februari 2020 organiseert TKI Urban Energy tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres in Assen meerdere workshops over deze thema’s. Kom ook en vind hier mogelijke samenwerkingspartners, om de krachten te bundelen en het tempo van de energierenovaties op te schroeven.

TKI Urban Energy deelt informatie over de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s), die in 2019 gestart zijn. U ontvangt praktische informatie over de regeling van 2020 en de veranderingen ten opzichte van het afgelopen jaar. Ook verschijnen de winnende consortia uit 2019 ten tonele. Wie gaan er aan de slag met de €40 miljoen subsidie uit de 2019-regeling en wat zijn hun plannen?

De workshops vormen een uitgelezen kans om kennis te maken met koplopers uit de sector, inzicht op te doen over de regeling, of potentiële partners te ontmoeten voor de regeling in 2020. Tijdens de sessies is er namelijk ruimte voor matchmaking waarin de innovatieve partijen van de toekomst elkaar kunnen vinden. Ook is er een workshop van het programma Uptempo! waar inzichten over het verbinden van innovaties en vragende partijen worden gedeeld.

Leer, ontmoet en netwerk tijdens de drie workshops van TKI Urban Energy op het Duurzaam Gebouwd Congres:

Samenwerken aan innovatieve renovaties: matchmaking en het consortium Future Factory (gepresenteerd door Jan Willem van de Groep)

Samenwerken aan innovatieve renovaties: matchmaking en het consortium Integrale Energietransitie Bestaande Bouw (gepresenteerd door Nancy Westerlaken)

Uptempo! Opschaling van energierenovaties vereist redesign van de realisatieketen, maar hoe? (moderatie door Niels Rood)

Over het Duurzaam Gebouwd Congres

Het Duurzaam Gebouwd Congres is een jaarlijks evenement waar deelnemers kennis met elkaar delen, nieuwe businesscases creëren en langdurige samenwerkingen vormen. Het thema van deze editie is ‘Missie Duurzaam Drenthe’.

Details

Datum: 6 februari 2020

Locatie: Bonte Wever, Stadsbroek 17, Assen

Aanmelden: Aanmelden voor het congres kan via de website van Duurzaam Gebouwd. Aanmelden voor de afzonderlijke workshops is niet nodig.