Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 uitgelicht: deel 1

Het Duurzaam Gebouwd Congres heeft meer in z’n mars dan alleen plenaire presentaties en netwerkmomenten. In dit artikel lichten we drie workshops voor je uit, waar de (inter)actie met deelnemers voorop staat. Op DuurzaamGebouwdCongres.nl vind je een overzicht van de programmering en heb je tevens de mogelijkheid om je in te schrijven.

De eerste workshop die we aan je voorstellen komt uit de koker van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Anne Struiksma vertelt als specialist Energie, Duurzaamheid en Circulariteit over een framework en visie voor circulair bouwen. Met de titel ‘Drenthe woont circulair – where to begin?’ maken deelnemers met haar de reis van de ‘waarom’, naar ‘hoe’ en ‘wat te doen’.

Circulaire omgeving voor 2050

Het drietal Irma Thijssen, Thomas Wellink en Gerard Vos gaat in op de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie, erop gericht om handvaten te bieden voor een circulaire omgeving voor 2050. Je leert in deze sessie meer over de Uitvoeringsagenda 2020, de MPG en het materialenpaspoort. Verplichte kost als je een update wilt rondom circulariteit en hierover wilt sparren.

Bottom-up initiatieven

Heb je vooral interesse in het ontdekken van ervaringen van bottom-up initiatieven, dan ben je bij de workshop van Aleida Verheus en Beau Warbroek bij het juiste adres. Lessons learned uit een gezamenlijk wijkplan voor Den Haag en Amsterdam komen naar voren en inzichten over de samenwerkingen tussen gemeenten en bewonersinitiatieven in Friesland komen aan bod.

De uitdagingen rondom die scherpe ambities en de invulling ervan komen aan bod tijdens de keynote van gedeputeerde Stelpstra tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, op 6 februari in de Bonte Wever. Alleen al om die kennisdeling en het bijbehorende netwerken mag het Duurzaam Gebouwd Congres niet ontbreken in je agenda.

Op DuurzaamGebouwdCongres.nl stellen we de Drentse opgave uitgebreid aan je voor en vind je meer informatie over het programma. Naast de plenaire presentaties, de workshops en de netwerkmomenten worden de Duurzaam Bouwen Awards uitgereikt. Met gepaste trots kunnen we je melden dat er inmiddels meer dan 20 inschrijvingen zijn voor de awards. Op de website van de Duurzaam Bouwen Awards lees je meer informatie over het initiatief.