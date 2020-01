Verduurzaming van vastgoed wordt concreet op Duurzaam Gebouwd Congres 2020

Er ligt een gigantische opgave voor verduurzaming van het vastgoed in Nederland. Het is een probleem van ons allemaal, dus iedereen moet hier actief mee aan de slag. De spotlight staat op deze uitdaging tijdens de keynote van Rowin Oosterink, tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020.

Om actief aan de slag te gaan met verduurzaming van het vastgoed, vragen we veel van particulieren, bedrijven en overheden. Die hebben niet altijd voldoende kennis en middelen. We maken plannen en zetten trajecten uit, gericht op samenwerking en participatie. Erg belangrijk, maar zijn de eerste vragen die men stelt niet: Wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Maar bovenal… Wat kost het en levert het mij ook iets op? Rowin Oosterink, Business Unit Manager en senior adviseur vertelt hoe hij verduurzaming écht concreet maakt en deelt daarbij samen met de gemeente Assen recent opgedane ervaringen bij de verduurzaming van haar vastgoed.

Innovatie en vernieuwing

Rowin is een zeer betrokken senior adviseur, projectmanager en Business Unit Manager die gewend is om te werken in een complexe, politiek en bestuurlijk gevoelige omgeving met vaak tegengestelde belangen. Als conceptueel, maar ook pragmatisch denker ontrafelt Rowin vraagstukken in begrijpelijke onderdelen en zorgt hij voor een helder advies en aanpak. Innovatie en vernieuwing zijn belangrijke drijfveren voor Rowin. Hij beschikt over ruime ervaring in het adviseren over verduurzamings- en huisvestingsvraagstukken in het maatschappelijk vastgoed.

