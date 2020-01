Wil jij starten met een bouwteam?

De volgende cursus ‘Starten met Bouwteam’ begint op 26 maart 2020. Wanneer is de contractvorm geschikt en waar moet je aan denken als je met een bouwteam wilt starten? De vragen en meer worden beantwoord tijdens de cursus, waarover we je in dit artikel meer vertellen.

De cursus is gericht op opdrachtgevers en hun adviseurs die willen gaan werken met bouwteams. Aannemers zijn ook welkom en kunnen de materie vertalen naar wat deze voor hen betekent. De cursus is bedoeld voor professionals die -op operationeel niveau- verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden, aanbesteden en uitvoeren van projecten. Denk bijvoorbeeld aan projectmanagers, contractmanagers en overige IPM kernteamrollen, inkoopadviseurs en projectondersteuners.

Na afloop van de cursus weet je waarom je zou kiezen voor een bouwteam, welke rollen er in een bouwteam moeten worden ingevuld, hoe je een bouwteam moet aanbesteden en welke stappen je moet zetten om van een contract tot uitvoering te komen. Ook kom je in contact met partijen die zich inzetten en openstaan voor meer transparante en eenduidige samenwerking.

Op deze pagina lees je alle informatie over de cursus en vind je meer informatie om in te schrijven.