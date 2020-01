Nieuws uit Vlaanderen: elektriciteitswijk van de toekomst en eerste circulaire bedrijfsgebouw

Benieuwd naar de elektriciteitswijk van de toekomst? Ontdek het tijdens de tentoonstelling ‘La Pile’ op Kamp C, waar binnenkort het eerste circulaire bedrijfsgebouw van Vlaanderen verrijst.

Wat als we plots geen elektriciteit meer van het net kunnen halen? Zouden we dan ons geautomatiseerde luxeleven voorgoed mogen opbergen? Zou zware handenarbeid dan weer terugkomen en licht, verwarming en verplaatsing tot een kil minimum worden beperkt?

Waarschijnlijk niet. Heel wat burgers, bedrijven en onderzoekers experimenteren nu al met alternatieve manieren van stroom opwekken, opslaan en verdelen. Op de schaal van een gebouw, een buurt of de hele stad maken deze initiatieven een andere toekomst klaar voor gebruik. Ontdek het tijdens de tentoonstelling La Pile op de innovatiecampus Kamp C die nog tot 31 januari te bezoeken is.

Eerste circulaire bedrijfsgebouw

Ondertussen timmert Kamp C, onder leiding van de Nederlander Peter-Paul van den Berg, stevig aan de weg en heeft vorige week de aanbesteding afgerond van eerste volledig circulaire bedrijfsgebouw in Vlaanderen. De keuze is gevallen op het consortium Kamp Circulair.

Het afgelopen jaar heeft Kamp C deze circulaire aanbesteding opgezet om een geschikt bouwconsortium te kiezen voor deze innovatieve opdracht. Het nieuwe gebouw zal de naam ’t Centrum krijgen. Kamp C wil hiermee het traditionele bouwproces doorbreken en het principe van circulair bouwen in Vlaanderen introduceren.

Kamp C wil laten zien wat circulair bouwen inhoudt, welke mogelijkheden er zijn voor de Vlaamse bouwsector en hoe dit principe concreet in de praktijk te brengen is. “Circulair bouwen steunt op zeven pijlers”, aldus Van den Berg, “Circulaire gebiedsontwikkeling, circulaire materiaalkeuze, circulaire businessmodellen, circulair ontwerpen (veranderingsgericht, toekomstbestendig), circulair aanbesteden, circulaire financieringsvormen en het nieuwe werken. In dit project kwamen deze zeven pijlers zoveel mogelijk aan bod.”

Radicaal anders

“Circulair aanbesteden verloopt radicaal anders dan de traditionele aanpak”, stelt Kamp C-voorzitter Kathleen Helsen. “In plaats van gedetailleerd uit te schrijven hoe het gebouw er zou moeten uitzien en welke materialen en technieken daarvoor gebruikt moesten worden, kozen we voor een functioneel programma. We hebben de kandidaten vooral verteld wat Kamp C wil kunnen doen met het nieuwe gebouw. We hebben slechts enkele minimumeisen uitgeschreven zonder te zeggen hoe alles precies moet gebeuren. De kandidaten hebben dat onderdeel dus zelf kunnen invullen.”

In tegenstelling tot een traditionele aanbesteding was dit keer de prijs geen factor. Vanaf de start werd meegegeven wat het budget van Kamp C is: € 1.000.000 initieel investeringsbudget en € 1.000.000 operationeel budget, verdeeld over de looptijd van de opdracht. De consortia moesten een zo goed mogelijk en allesomvattend ontwerp afleveren dat in dit budget past. Dit bedrag wordt aan het winnende consortium Kamp Circulair gegeven, ongeacht wat exact de kosten zijn. De bouwopdracht loopt voor een periode van twintig jaar.

Het circulair ontwerp van Kamp Circulair gaat uit van een gridstructuur, waarbij twee vaste kernen worden gebruikt met daarin de trappen, liften en sanitaire blokken. Alles rond deze kernen is flexibel en makkelijk aanpasbaar aan de veranderende noden. Wat vandaag een kantoor is, kan morgen een open ontmoetingsruimte worden. Het hele gebouw is bovendien demontabel. Als er na twintig jaar aanpassingen nodig zijn aan het gebouw, kunnen alle elementen eenvoudig gedemonteerd worden en elders terug opgebouwd.

Verder worden er duurzame en herbruikbare materialen gebruikt en is het gebouw een expo voor circulair bouwen. Ook diverse circulaire businessmodellen zullen aan bod komen; van verlichting tot buitenschrijnwerk (profielen, beslag en glas) als dienst.

Voor een bezoek aan de tentoonstelling La Pile en Kamp C kun je gewoon langskomen in het Infocentrum op Kamp C van maandag tot vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur en. Verdere informatie: info@kampc.be.

Kamp C is het provinciaal Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw in het Vlaamse Westerlo.