De toekomst van duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling op Building Holland 2020

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, Circulair Bouwen en Slim & Gezond. Met gepaste trots stellen we weer twee nieuwe sprekers aan je voor, die je nieuwe inzichten geven binnen deze onderwerpen.

Waardecreatie op de gebieden People, Planet, Profit, maar dan tegelijk. Volgens Anne-Mette Andersen van AM Landskab lukt dat alleen als je iedereen betrekt en een eigen specifieke plek geeft binnen een integrale aanpak.

Duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling

Als methode gebruikt ze daarvoor het AM Landskab Zandlopermodel. “In verschillende projecten is gebleken dat de methode bij uitstek geschikt is om duurzame en circulaire doelen te halen in de gebiedsontwikkeling”, vertelt Andersen. “Dat is hard nodig. Er zijn slechts vijf gebieden in Nederland die het certificaat BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling hebben bereikt.” In haar presentatie ontdek je welke winst je boekt als je het voor elkaar krijgt om een compleet gebied duurzaam en circulair in te richten.

Foto: Anne-Mette Andersen, door Ton Zonneveld

The future is now

Ben je meer op zoek naar een vergezicht of inspiratie voor de toekomst, met tegelijkertijd praktische handvaten voor het huidige landschap? Dan ben je bij trendwatcher Richard van Hooijdonk bij het goede adres. In 2015, 2016 en 2017 werd Van Hooijdonk verkozen tot meest gevraagde trendwatcher en futurist van Nederland. Met zijn internationale researchteam van 30 specialisten onderzoekt hij dagelijks vele trends op het gebied van robots, zelfrijdend vervoer, Internet of Things, biotech, nanotech, neurotech, blockchain, 3D en 4D printing en natuurlijk ook augmented en virtual reality.

Foto: Richard van Hooijdonk