Workshops van Duurzaam Gebouwd Congres 2020 uitgelicht: deel 3

Benieuwd naar de interactiemomenten tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres? Naast het netwerken brengen we graag de verschillende workshops die plaatsvinden onder je aandacht. In dit artikel stellen we weer drie workshops aan je voor.

De eerste workshop die we bij je onder de aandacht brengen heeft de pakkende titel ‘Samenwerken aan innovatieve renovaties’. Samen bereik je meer, dat blijkt wel uit deze workshop, waarin Rogier Groeneveld en Nancy Westerlaken je meenemen. Ontdek welke innovaties van belang kunnen zijn in transities en hoe jij hieraan kan bijdragen.

Een van de transitierichtingen is industrialisatie van de bouw. De tweede workshop die we uitlichten zoomt in op dat onderwerp, met een speciale vermelding voor prefab luchtdicht bouwen. Een bezoek aan deze workshop onder leiding van Henny van der Heijden levert je essentiële inzichten op over de mogelijkheden van prefab en luchtdicht bouwen.

Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed staat centraal in de derde workshop die we beetpakken. Linda van den Berg en Rowin Oosterink vertellen je meer over belangrijke inzichten voor het toekomstbestendig maken van vastgoed. abcnova laat samen met gemeente Assen zien welke keuzes zij maakten om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen en hoe ze daar samen de komende jaren op sturen.

Interesse gewekt? Neem dan een kijkje op DuurzaamGebouwdCongres.nl. Hier schrijf je je direct in. Als partner van Duurzaam Gebouwd doe je dat met een code, voor gratis toegang.