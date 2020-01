Helga van Leur presenteert Green Tie Gala 2020

Het Green Tie Gala 2020 wordt bijzonder, met het nieuwe concept ‘Silver, Gold, Green!’. De avond wordt gepresenteerd door meteoroloog Helga van Leur. Een van de hoogtepunten van de avond is de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50-award.

Sinds 1997 is Van Leur actief als TV-meteoroloog en verzorgt ze lezingen over de relatie tussen onder andere het weer, klimaat en duurzaamheid. “Mijn passie ligt bij hoe wij onze toekomst kunnen beïnvloeden op een positieve manier”, vertelt Van Leur. “Ik blijf leren en deel dat graag tijdens lezingen, dagvoorzitterschappen of TV-werk. Als kind was ik gefascineerd door hoe ingenieus de natuur werkt: elke dag ander weer, elke plek verschillende landschappen, elke streek andere mensen en culturen. Een combinatie van nieuwsgierigheid en toeval brachten mij naar de Universiteit van Wageningen waar ik Bodem, Water en Atmosfeer heb gestudeerd.“

Met haar focus op het delen van kennis en passie is Van Leur een perfecte match voor de presentatie van het Green Tie Gala. “Vandaag hebben we morgen in handen!”

Het Green Tie Gala 2020 wordt bijzonder, met een compleet nieuw concept, tijdens Building Holland 2020. Op DuurzaamGebouwd.nl lees je meer over ‘Silver, Gold, Green!’ en geven we je de eerste details.