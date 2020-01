‘Zet WELL ook op de kaart bij toeleveranciers’

De WELL-certificering voor gezonde gebouwen staat nog onvoldoende op de kaart bij toeleveranciers. Dat vindt Rockfon, die een webinar opzette om gebouwen te ontwerpen met meer oog voor welzijn.

Duurzaam Gebouwd schreef eerder een whitepaper over gezonde gebouwen in het algemeen en de toepassing van WELL in het bijzonder. De certificeringsmethodiek richt zich op verschillende categorieën, waaronder akoestiek, temperatuur en lucht. Er zijn in Nederland diverse kantoren die met WELL aan de slag gingen, zoals Blaak16, Edge Olympic en Flow.

WELL Accredited Professional Tim Beuker merkt dat de vraag naar dergelijke gezonde gebouwen toeneemt. Sommige architectenbureaus lijken zelfs doelbewust hun ontwerp langs de uitgangspunten van WELL te leggen. “Mensen vinden gezond zijn steeds belangrijker”, zegt Beuker. “Die tendens wordt door beleggers en opdrachtgevers vaker opgemerkt, waardoor zij specifieke eisen gaan stellen aan vastgoed.”

Die mening deelt Evelien Koekkoek, interieurarchitect gespecialiseerd in gezonde gebouwen. Ook zij is WELL AP en past in haar ontwerpen de elementen van WELL toe. “Vitale medewerkers zijn productiever, meer betrokken bij de organisatie en minder vaak ziek. Het interieur van een gebouw is cruciaal voor het welzijn van een medewerker.” De criteria worden in de praktijk getoetst, een onderscheidend element van WELL.

