Mark van Baal verzorgt keynote op Green Tie Gala 2020

Mark van Baal verzorgt een keynote op het Green Tie Gala 2020. De oud-journalist die vragen stelde rondom duurzaamheid aan Shell, inspireert de top van de bouw- en vastgoedsector tijdens het gala.

Van Baal begon Follow This, dat Shell steunt om stappen te zetten naar het klimaatakkoord van Parijs. De beweging is inmiddels een essentieel schakelpunt voor Shell en een aandeelhouder met gewicht. Het initiatief kreeg meer dan 4.000 aandeelhouders achter zich in het uitdragen van de missie om Shell te laten versnellen in de energietransitie.

Mark van Baal, via Speakout.nl

Tijdens het Green Tie Gala 2020 brengt Van Baal het verhaal over het kantelen van een multinational naar een grotere inzet op de energietransitie. Benieuwd naar het concept van het Green Tie Gala 2020? Dat zetten we uiteen in dit artikel, waarin je meer leest over 'Silver, Gold, Green!'. Ook lichtten we je in over de presentatie van het Green Tie Gala 2020 door meteoroloog Helga van Leur.