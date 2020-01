Versnellers in ondernemen en circulaire economie op Building Holland 2020

Het is weer de hoogste tijd om twee nieuwe Building Holland-sprekers bekend te maken. Wekelijks laten we je zien welke versnellers en veranderaars er op de podia Energietransitie, Circulariteit en Slim & Gezond staan om jou te inspireren.

De eerste spreker die we uitlichten is Yvette Watson, mede-oprichter van PHI Factory, dat organisaties helpt versnellen naar een circulaire economie. Ze geeft met gedrevenheid en passie impuls aan de bewustwording dat het facilitaire werkveld als geen ander invloed heeft op de duurzaamheidprestatie van organisaties.

Circulaire concepten

Watson ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun energie neutrale en circulaire ambities voor hun bedrijfsvoering en het gebouw en ontwikkelt circulaire concepten voor diverse marktpartijen. Regelmatig geeft zij inspiratiesessies om organisaties bekend te maken met de kansen van circulaire economie. Ze participeert actief in programma’s die verduurzaming versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen, het Deltaplan Duurzame Renovatie van de DGBC en is voorzitter van de FMN Expertgroep Circulaire en Inclusieve economie.

Yvette Watson, PHI Factory

Toekomstbestendig ondernemen

Als tweede spreker brengen we Aukje Kuijpers onder de aandacht. Sinds 1 januari 2013 is zij algemeen directeur van familiebedrijf Kuijpers. Ze leidt het bedrijf met een sterke focus op toekomstbestendig ondernemen. Aukje, zelf van de 4e generatie Kuypers, is de middelste van de drie kinderen van voormalig directeur en huidig commissaris ing. W.A.M. (Wim) Kuypers. Duurzaamheid en energieneutraliteit komen samen in het DNA van Kuijpers. Onder leiding van Aukje koos het bedrijf zeer consequent voor een scherpere focus op energieneutraal bouwen en installeren, waarmee Kuypers aanjager wil zijn van verduurzaming in de gebouwde omgeving.

Aukje Kuijpers, Kuijpers

Naast haar zakelijke activiteiten is Aukje actief in talloze organisaties en maatschappelijke verbanden. Zo is ze onder meer commissielid bij de branchevereniging Techniek Nederland (Groep Grote Bedrijven, portefeuilles energie & onderwijs), bestuurslid SPARK Campus (innovatiecampus voor de bouw), het Nationaal Register en Stichting Kansfonds. Ook zit zij in de raad van advies van Brabant Geeft Energie (2019). Ze schreef mee aan het Klimaatakkoord 2.0 (2018), de Bouwagenda (2017) en het Brabants Energie Akkoord (2014) en is actief binnen de Economic Board Utrecht (Groene agenda). Ook pakt zij de maatschappelijke rol om mensen te interesseren voor techniek, door met de Kuijpers organisatie actief betrokken te zijn bij initiatieven zoals onder andere Dutch Technology Week, Girlsday en de Eureka!Cup.

