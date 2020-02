Missie Duurzaam Drenthe vanaf 6 februari 2020 uit de startblokken

De Bonte Wever te Assen staat op 6 februari 2020 een dag lang in het teken van gedragsverandering en samenwerking. Topsprekers uit alle hoeken van de markt betreden het podium tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres 2020, om verduurzaming in een stroomversnelling te brengen. Deelnemers van het congres gaan gedurende de dag op een missie, betiteld Duurzaam Drenthe. In dit artikel lees je meer over de sprekers, workshops en praktische informatie. Heb jij je al ingeschreven?

Binnen dit avontuur staan de thema’s Gedragsverandering en Samenwerking centraal. Als we vaarwel willen zeggen tegen fossiele brandstoffen, dan moet de knop ook bij bewoners om. Het is aan de bouw- en vastgoedsector om met nieuwe samenwerkingen en oplossingen te komen die beter aansluiten bij de behoeften van de mensen achter de voordeur.

Om de missie tot een goed einde te brengen, wordt inspiratie, enthousiasme en kennis gedeeld tijdens de plenaire sessies. Het startschot voor het congres is een enerverende presentatie van Arash Aazami, waarin hij zijn wens kenbaar maakt: schone energie voor ieder mens. Hij vertelt over de wegen die naar dit einddoel leiden, waarin hij in zijn verhaal de opkomst van internet in de energietransitie en digitalisering op ons energiesysteem betrekt.

Investeer € 10 miljard in wooncomfort

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van Drenthe laat je alles weten over de ambitie om 200.000 huishoudens energieneutraal te laten wonen. Niet in 2050, zoals de landelijke standaard, maar tien jaar eerder. “Op sociaal- en maatschappelijk vlak is de winst die samenhangt met een energieneutrale woningvoorraad duidelijk. Ook de economische impact is niet te onderschatten: op dit moment geven de ruim 200.000 huishoudens van Drenthe gemiddeld € 150 per maand uit aan de energierekening. Dat is zo’n €10 miljard tot 2040. Investeer het liever in wooncomfort en een verlaging van je energieverbruik, zodat je met die besparing weer andere dingen kunt doen.”

Drijfveren van de mens

Expeditieleider Charles Hussels neemt je vervolgens mee in een initiatief van de provincie om de versnelling voor energieneutraliteit kracht bij te zetten: de Expeditie Energieneutraal Wonen. Hussels laat je ontdekken hoe een collectief van gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen het verschilt maakt en toewerkt naar een energieneutraal gebouwde omgeving. Dankzij het duo Rick van Baaren en Mattheis van Leeuwen van Dijksterhuis & Van Baaren en de Behavior Change Academy worden drijfveren van de mens duidelijk en hoe hij omgaat met veranderingen. Congresdeelnemers krijgen een inspiratie-boost om gedrag langdurig te veranderen, om de grote uitdagingen binnen de energietransitie en circulariteit de baas te kunnen.

Verduurzamingservaringen delen

Praktijkvoorbeelden van vastgoedverduurzaming krijg je van Rowin Oosterink van abcnova. Hij schetst samen met gemeente Assen recent opgedane ervaringen bij het toekomstbestendig maken van haar vastgoed. Roel Woudstra van Buurkracht vertelt over hoe buurtbewoners samen hun wijk mooier, gezelliger en duurzamer maken. Hij laat je ontdekken wat er gebeurt als zij het zelf in handen nemen en een eigen plan maken om de wijk aardgasvrij te maken. Mét medewerking van de gemeente, zónder iets op te leggen.

Minstens even indrukwekkend is de lijst aan inspirators die de workshops presenteren. Op de website van het Duurzaam Gebouwd Congres vind je de complete lijst met workshops, die variëren van discussietafels over gedragsverandering tot het invullen van circulariteitsvraagstukken in de provincie. Hier vind je ook het complete programma, met meer informatie over elke keynote en de Duurzaam Bouwen Awards die worden uitgereikt.

Daarnaast vind je het wellicht interessant om te weten dat meer dan 55% van Duurzaam Gebouwd Congres-bezoekers (mede)beslisser en de verdeling publiek/private partijen 40/60% is. Ook willen we de nadruk leggen op de grote hoeveelheid kennis die aanwezig is bij onze sponsoren. Bezoek hen op het plein en leer meer over hoe we gezamenlijk verduurzamingsopgaven kunnen invullen. Op DuurzaamGebouwdCongres.nl lees je meer over de aanwezige sponsoren, waaronder Tauw, TKI en Gasunie. Praktische informatie vind je hier en inschrijven doe je hier.