Klimaatoplossingen voor de energietransitie op Building Holland 2020

Op Building Holland beklimmen topexperts het podium, binnen actuele en urgente thema’s als Energietransitie, Circulair Bouwen en Slim & Gezond. Ook deze week stellen we weer twee nieuwe sprekers aan je voor, die hun kennis delen op het integrale event voor de bouw- en vastgoedsector: Hugo Verbaan en Walter van Kampen.

De twee sprekers staan op het podium Energietransitie. We stellen ze beiden aan je voor.

Hugo Verbaan staat bekend als een vraagbak voor alle klimaatuitdagingen. Met onder andere vaardigheden in HVAC en energie-efficiëntie zal hij een inspiratiesessie verzorgen waarin de opgaves rondom de energietransitie worden ingevuld.

Ook Walter van Kampen verzorgt een presentatie over het inzetten van thermische accu’s in de gebouwde omgeving. Walter is Technisch Commercieel Adviseur bij Orange Climate Autarkis, recht door zee en heeft een duidelijke visie op de toekomst. Dat het anders moet en dat PCM hier een grote rol in gaan spelen is duidelijk. Al jarenlang is Walter de aandrijver en het brein achter de PCM oplossingen van Orange Climate Autarkis.”

Op de website van Building Holland 2020 lees je meer praktische informatie over het event. Registreer nu en bespaar 49 Euro.