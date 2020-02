Vaardigheden en competenties centraal in nieuwe Biind-magazine

In een snel veranderende wereld is het van belang jezelf te blijven ontwikkelen. Inhoudelijk, maar ook op het gebied van je skills. Wil je ook meer grip op je werk krijgen? Lees dan het nieuwe, gratis digitale magazine van Biind.

Misschien heb je sinds deze maand een nieuwe baan. Of is je kennis niet meer toereikend door nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied. Kortom, je moet aan de slag met nieuwe kennis en vaardigheden. Hoe zorg je ervoor dat je hier in een overvolle agenda tijd en ruimte voor creëert? Rick Pastoor, bestseller auteur van het boek GRIP – Het geheim van slim werken, vertelt het aan redacteur Manon van Ketwich.

Aanpassen

De nieuwe integrale opgaven in de fysieke leefomgeving zorgen ervoor dat mensen veel meer moeten samenwerken dan vroeger. Hoe haal je zo veel mogelijk uit zo’n samenwerking, ook als die ander de zaken wat minder goed op orde heeft dan jij? “Dat hangt er deels van af met wie je zit”, vindt Pastoor. “Een leidinggevende zal zich niet zo snel aan jou aanpassen. Het is wel heel belangrijk dat je van tevoren uitspreekt wanneer je tevreden bent met bijvoorbeeld een overleg of vergadering. Door dat te zeggen, kom je er ook snel genoeg achter of iedereen wel hetzelfde doel heeft.”

“Verder is het goed om de regie te houden. Je kunt mensen niet dwingen op dezelfde manier te werk te gaan als jij, maar zorg dat je regelmatig bij ze incheckt, zodat je op de hoogte bent van ieders voortgang. Vaak zijn we geneigd dat over te laten aan een leidinggevende, maar ik vind dat het veel minder bedreigend overkomt als je dat als collega doet”, aldus Pastoor.

LEF Future Center

Thema’s als klimaatadaptatie, slimme en groene mobiliteit of circulaire economie stellen ons voor bijzondere en nieuwe uitdagingen, waar we met vastgeroeste denkpatronen niet uitkomen. Het LEF Future Center helpt bij het doorbreken van die patronen. Dit centrum van Rijkswaterstaat beïnvloedt jouw denkpatronen, mede door de inzet van bijzondere omgevingsfactoren.

Scandinavische goeroes werden geraadpleegd voor de inrichting van het centrum. De omgeving waarin mensen zich bevinden bepaalt namelijk in grote mate hoe ze denken. Theo Bergonje (RWS): “We hebben ons afgevraagd hoe we gedagsverandering kunnen faciliteren. De ruimte is erg bepalend. We hebben daarom gekozen voor oncomfortabel meubilair, veranderend licht en veel beeld.”

Robots

Hoe graag we het ook zouden willen, we zijn lang niet overal even goed in. Nu de menselijke factor steeds belangrijker wordt, in een tijd waar robotisering en computers toenemen, is het belangrijk jezelf te blijven ontwikkelen. Etienne Kreutzer van Stendig-advies helpt organisaties bij veranderprocessen en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en competenties bij medewerkers.

Kreutzer: “We leren mensen naar zichzelf te kijken. Wat hun verwachting is als ze het gesprek aangaan en hoe die verwachting van invloed is op het gesprek. Als je bij voorbaat al uitgaat van mislukking, dan wordt het ook niks.”

Genoeg kansen

Ondernemers in de bouw staan voor veel verschillende opgaven. Is dat lastig te combineren? Wietse Walinga, oprichter van Duurzaam Gebouwd en de man achter onder meer Smart WorkPlace, ziet genoeg kansen. Er is nog een wereld te winnen, in de bouwsector, maar ook in de verbinding met andere domeinen. De bouwsector zou bijvoorbeeld veel meer contact moeten zoeken met het sociale domein.

Walinga: “Ten eerste voor de verduurzaming van zorgvastgoed. Maar ook om besef te krijgen van de impact die de gebouwde omgeving heeft op de gezondheid van gebruikers. En natuurlijk doet de openbare ruimte ook mee. Je kunt nog zo’n gezond gebouw hebben, als je die pal naast de snelweg zet, heeft het geen zin. En dus hebben we koplopers nodig, een sterke overheid, maar bovenal een goede communicatie met elkaar. Plus dat we trots moeten zijn op wat we doen. Want uiteindelijk maken we met elkaar heel veel impact in de leefomgeving, we moeten alleen wel zorgen dat deze impact positief is. Implementeer hiervoor de SDG’s en je bent toekomstbestendig en goed bezig!”

