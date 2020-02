Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen op Building Holland 2020

Het seminar MVO vindt plaats op 26 maart in de middag tijdens Building Holland 2020 en bevat MVO-verhalen vanuit Duurzaam Gebouwd-partners. Zij vertellen je alles over hun inzet op maatschappelijk verantwoord ondernemen, vanuit diverse hoeken en stadia.

Het gaat hier niet enkel over koplopers die alles (zoals CO 2 -prestatieladder, Cradle to Cradle, MVI) al geregeld hebben, maar vooral om eerlijke verhalen die laten zien hoe onze partners aan de weg timmeren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Sprekers (onder voorbehoud): Xidoor Tarkett, Calduran, Armstrong.

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.