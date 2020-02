Seminar: Totaalconcepten voor all-electric op Building Holland 2020

De all-electric route naar de energietransitie, hoe ziet die eruit? Wat zijn de totaalconcepten die het voor eindgebruikers eenvoudiger maken om in één keer van het gas af te gaan? Je ontdekt deze concepten tijdens dit seminar op 25 maart in de ochtend, op Building Holland 2020.

Bij deze concepten zie je een totaaloplossing terug, die zowel energieopslag, -opwekking en installaties met elkaar verbindt. In feite is het alles dat je nodig hebt om in één klap te verduurzamen. Welke voordelen zijn er en welke concrete uitwerkingen (projecten) zien we in de markt?

Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.