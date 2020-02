'Zonnepanelen, what’s next?' op Building Holland 2020

De markt voor zonnepanelen is oververhit, zeker nu de salderingsregeling weer is verlengd. Ondertussen lijkt er een aantal jaren van bescheiden innovatie achter de rug te zijn en is het de vraag hoe de markt van panelen zal worden opgeschud met nieuwe ontwikkelingen, producten en toepassingen.

In-gevel, indak-systemen worden inmiddels steeds vaker gezien, maar wat gaat de wetenschap en de markt ons nog meer brengen? Zijn het de specifieke toepassingen of moeten we het hebben van slimme systemen naast de panelen? Deskundigen laten in dit seminar hierover hun licht schijnen.

Op 24 maart in de ochtend krijg je inzichten over de toekomst van PV en wat dit voor de bouw- en vastgoedsector betekent tijdens dit event op Building Holland 2020. Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.