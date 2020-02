Ontdek op Building Holland 2020 waarom houtbouw de toekomst is

Sommigen weten het zeker. Houtbouw is hét ei van Columbus en gaat de bouwsector drastisch veranderen. En stelt ons in staat om onze circulaire doelen te halen. Biobased, slaat CO 2 op, hernieuwbaar én herbruikbaar.

Op 24 maart in de middag tijdens Building Holland 2020 buig jij je over de feiten en hoe het zit met andere eigenschappen van hout. Kan het staal en beton echt vervangen? Wat zijn de voordelen in termen van bouwlogistiek en bouwtijd, bijvoorbeeld door het gebruik van prefab? En hoe kun je de toepassing in de woningbouw echt opschalen, is het ook al betaalbaar? Laat je inspireren door experts en voorbeelden uit de praktijk.

Dit seminar is interessant voor iedereen in de bouwketen die nieuwsgierig is naar de meerwaarde en mogelijkheden van houtbouw. Denk aan ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en -beheerders waaronder woningcorporaties, kennisorganisaties, financiers/banken en brancheorganisaties. Maar ook architecten, ontwerpers, adviseurs, bouwers en slopers. Op deze pagina vind je de praktische informatie en de inschrijfmogelijkheid. Inschrijven voor het side event is kosteloos. Indien jij je aanmeldt voor dit side event heb je direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland. Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking tussen FSC Nederland, Stedebouw & Architectuur en Duurzaam Gebouwd.