Verduurzaam jij corporatiebezit met circulaire maatregelen?

Ben jij aan de slag met circulaire en klimaatadaptieve maatregelen voor corporatiewoningen? Kennisinstelling Platform31 zoekt naar projecten waarin verder wordt gekeken dan alleen energie-ambities.

Afbeelding bovenaan: Cogreen in Amsterdam, via Platform31

Woningcorporaties bezitten circa 30 procent van de totale Nederlandse woningvoorraad. Als het gaat om klimaatadaptief en circulair renoveren beschikken corporaties daarmee over een grote voorraad te verduurzamen woningen.

Succesvolle renovatieprojecten mét circulariteit

Daarom wil Platform31 met het project ‘Verduurzaming corporatiewoningen’ de kans geven om succesvolle voorbeelden van duurzame renovatieprojecten te presenteren. Hierin worden niet alleen energiebesparende, maar ook circularie en klimaatadaptieve maatregelen genomen.

Indienen

Corporaties, bouwers, ontwikkelaars en ontwerpers/architecten worden uitgenodigd om succesvolle verduurzamingsprojecten in te dienen via de aanmeldpagina op de website van Platform31. De ingediende renovatieprojecten dienen als voorbeeld en ter inspiratie van corporaties en andere partijen die actief zijn in de sociale woningbouw. Uiteraard besteedt Duurzaam Gebouwd aandacht aan de projecten.