Beter bouwen met gratis ebook Industrialisatie

“Beter bouwen, hogere kwaliteit, minder handjes nodig”. Zomaar enkele kreten die in de bouw- en vastgoedsector doorklinken als we het hebben over de kansen die samenhangen met prefab en industrieel bouwen. In een gloednieuwe gratis ebook laten we zien hoe industrialisatie de opgave van 1.000 duurzame woningen per dag invult.

Bouwen in een fabriek heeft zo zijn voordelen: onder geconditioneerde omstandigheden, gedeeltelijk of soms zelfs volledig door robots overgenomen productieprocessen zorgen voor een kant-en-klaar product. Na vervaardiging in de productiecentra gaat het vliegensvlug naar de eindgebruiker, waarna de installateurs en bouwers nog maar enkele rudimentaire handelingen verrichten.

In deze ebook laten we bouwers aan het woord, die vertellen hoe zij inzetten op industrialisatie. Zij laten je zien hoe hun gebouwen uit de fabriek komen rollen. We horen van hen wat de voordelen zijn van een fabrieksmatige aanpak, welke uitdagingen zij tegenkomen in de bouwprocessen en wat we de komende tijd kunnen verwachten aan opschaling.

Het ebook lees je gratis op DuurzaamGebouwd.nl.