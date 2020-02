Verbinders met integrale oplossingen op Building Holland 2020

Wekelijks brengen we je op de hoogte van toevoegingen aan het sprekersprogramma van Building Holland 2020. Twee nieuwe sprekers stellen zich graag aan je voor.

De eerste spreker die we aan je voorstellen is Rick Bruins. Als werktuigbouwkundig ingenieur is Rick sinds 1999 werkzaam in de installatie techniek. In eerste instantie in technische georiënteerde functies, later als verbinder tussen tussen techniek en klant. Rick heeft bijgedragen aan diverse normcommissies en publicaties, en wordt regelmatig gevraagd voor congressen en bijeenkomsten om zijn visie over verduurzaming in de gebouwde omgeving te delen.

Ook heeft hij zijn sporen verdiend in diverse nationale, en internationale brancheverenigingen. De ambitie die Rick samen met partners waar wil maken is de volgende; "we moeten zo goed gaan bouwen als we kunnen, in plaats van zo slecht als we mogen.”

Ook te vinden op het podium is Paul Greving. Als divisiedirecteur Utiliteit maakt Paul impact met zijn visie op de leefwereld van klanten en de vraagstukken van morgen. Hij weet zich als geen ander te verplaatsen in de uitdagingen van de klant en deze samen door te vertalen naar een integrale oplossing.

Met meer dan 15 jaar ervaring in Operations & Maintenance weet Paul te inspireren met innovatieve maintenance concepten en contractvormen. Met het doorgronden van de uitdagingen van de klant weet Paul complexe vraagstukken te vertalen naar contractvormen als ‘as-a-service’, en naar prestatie- en exploitatiecontracten. Thema’s als duurzaamheid, energie, compliance en comfort zijn hiervan de basis.

