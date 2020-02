Solarclarity breidt uit en vernieuwt webshop

Solarclarity Group heeft haar team aanzienlijk versterkt dankzij de komst van energiedeskundige Peter Molengraaf. Bovendien werd deze week de vernieuwde webshop gelanceerd.

Peter Molengraaf is sinds deze maand strategisch adviseur bij Solarclarity Group. Molengraaf is voorzitter van branchevereniging Holland Solar en investeerder in groene energie. Daarvoor was hij onder meer CEO van Alliander en voorzitter van Netbeheer Nederland. Hij verbindt zich voor een periode van tenminste drie jaar aan Solarclarity Group.

“Solarclarity is een bedrijf met ambitie dat op tijd strategische stappen zet”, aldus Molengraaf (foto rechts). “Waar de afgelopen tien jaar in het teken stonden van het opwekken van zonne-energie, draait het de komende jaren om de integratie van deze zonnestroom in het energienetwerk. Daar ga ik ze bij helpen.”

Solarclarity CEO Peter Desmet is blij met de komst van zijn naamgenoot. “Peter kent de elektriciteitsmarkt als geen ander. Met hem aan boord zetten we de volgende stappen in de veranderende zonnemarkt.”

Persoonlijk dashboard

Deze week heeft Solarclarity ook een nieuwe webshop gelanceerd met een verbeterde techniek en design. Solarclarity luisterde bij de ontwikkeling van de vernieuwde webshop naar de wensen van installateurs die bij hen bestellingen plaatsen. Op basis daarvan is de online shop verbeterd, zodat het vinden en bestellen van PV-producten eenvoudiger en sneller gaat.

De nieuwe webshop heeft voor elke klant een persoonlijk dashboard voor order- en kredietstatus en laat de actuele beschikbaarheid van producten zien. Zo wordt online bestellen een stuk makkelijker, aldus een woordvoerder van Solarclarity.

Solarclarity begon in 2009 als specialist in zonnepanelen en omvormers en is inmiddels uitgegroeid tot de Solarclarity Group. Naast de groothandel heeft het bedrijf ook de dochters Projects & Financial Solutions en Bliq, het merk waaronder Solarclarity e-flexibiliteitsproducten ontwikkelt en naar de markt brengt.