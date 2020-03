Stem jij mee op de ABN AMRO Duurzame 50?

Nog minder dan een maand te gaan tot de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50! Dit jaar telt jouw stem mee: we geven je de kans om vóór maandag 9 maart 12:00 uur jouw favoriet aan ons door te geven. Inmiddels zijn er meer dan 4450 stemmen uitgebracht. Heb jij je al laten horen?

Dit jaar help je de jury, die op 11 maart aanstaande bijeen komt, mee met de lastige keuze voor de winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50. Wie heeft volgens jou de grootste stappen gezet op het vlak van verduurzaming en heeft daarbij anderen gemotiveerd om te versnellen? Kortom: wie is er meer dan Silver en Gold, wie is er Green? Laat van je horen en geef aan wie volgens jou naar huis moet op 25 maart 2020 met de felbegeerde ABN AMRO Duurzame 50.

Benieuwd naar de longlist van kandidaten voor de ABN AMRO Duurzame 50? Via deze pagina krijg je de lijst onder ogen en breng je eenmalig je stem uit. Jouw keuze heeft impact, want deze telt voor 25% mee met de jurybeoordeling. Mis de kans dus niet om jouw visie kenbaar te maken en stem voor maandag 9 maart 2020 12:00 uur op jouw favoriet.

Wellicht ben je even kwijt wie er eerder met de ABN AMRO Duurzame 50 naar huis ging. In een terugblik-artikel zetten we voor je op een rijtje wie vorig jaar met de prestigieuze prijs aan de haal ging en wie er streden voor de Young Professional Award.

Stem op jouw favoriet

De juryleden voor de ABN AMRO Duurzame 50 worden op 12 maart bekendgemaakt.