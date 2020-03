Het innovatiepartnerschap: afstemming met de markt

In een reeks van blogs geven experts van TwynstraGudde inzicht in de vormgeving van het innovatiepartnerschap en de toepassing ervan. In deze eerste aflevering komt als aandachtspunt de afstemming met de markt aan bod.

Tekst: Leon Tammes en Simone Wevers

Stel je voor dat je als opdrachtgever hebt gekozen voor een innovatiepartnerschap. Waarschijnlijk merk je dan al snel dat je ook bij het inrichten van de procedure tegen een aantal vraagstukken aanloopt die je niet tegenkomt in andere procedures. En die daarom extra aandacht vragen.

In deze serie blogs beschrijven we een aantal van deze vraagstukken en dilemma’s en onze oplossingen, op basis van onze eigen praktijkervaringen. In iedere blog komt een ander thema aan de orde. Dit is de eerste blog, waarin we het hebben over het belang van afstemming met de markt.

Aandachtspunt 1: afstemming met de markt

Dat het vroegtijdig afstemmen met de markt, bijvoorbeeld door middel van een marktconsultatie, handig kan zijn om de vraag beter te specificeren, geldt voor veel projecten. Bij een innovatiepartnerschap is een gedegen afstemming met de markt echter om drie redenen cruciaal voor het succes van het project. We bespreken ze kort hieronder.

>Wat kan de markt?

Ten eerste moet je als opdrachtgever, voordat je überhaupt aan een innovatiepartnerschap begint, een goed beeld hebben van wat de markt wel en niet kan en hoe groot de innovatie-opgave ongeveer is. Je begint de procedure immers alleen als de markt datgene dat je wilt hebben niet (zonder meer) kan leveren.

Je kunt beginnen met een marktdialoog of een verkenning. Daarin onderzoek je samen met marktpartijen wat de mogelijkheden zijn en of een innovatiepartnerschap een geschikte oplossing is. Zijn er voldoende partijen die interesse hebben en de vraag aankunnen? Kunnen ze dat alleen, of moeten ze daarvoor samenwerkingsverbanden aangaan?

Geef in deze eerste verkennende fase als opdrachtgever duidelijk aan welke keuzes je maakt en wat je met de input van partijen doet.

>Hoe richten we het in?

In de praktijk hebben wij gemerkt dat je als opdrachtgever, ook als de procedure eenmaal is gekozen, nog tegen veel praktische vragen aanloopt die afstemming met de markt vragen. Hoeveel tijd verwachten partijen bijvoorbeeld dat er nodig is voor het ontwikkelen van de innovatie, en hoeveel kost hen dat? Kunnen ze de innovatie buiten dit project ook inzetten, of is daar meer voor nodig? Wat verwachten partijen daarin van jou als opdrachtgever? Zijn ze bereid informatie te delen met anderen?

Het is als opdrachtgever lastig om deze zaken zelf in te schatten, en een verkeerde inschatting kan als gevolg hebben dat partijen niet willen meedoen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen kun je een marktconsultatie organiseren. Doe dit bij voorkeur individueel, om de commerciële belangen van partijen te respecteren, en zorg ervoor dat je zo concreet mogelijke vragen en voorstellen hebt waar partijen op kunnen reageren.

>Hoe ziet de procedure eruit?

Een laatste aandachtspunt is dat veel marktpartijen nog geen ervaring hebben met een innovatiepartnerschap en dus niet weten hoe de procedure eruitziet. Dat vraagt extra aandacht in de communicatie naar marktpartijen. Besteed daarom in de aanbestedingsstukken bijzondere aandacht aan het toelichten van de procedure, de rechten en de verplichtingen die daarbij horen.

Het is daarnaast aan te bevelen om de bijzonderheden ook mondeling toe te lichten, bijvoorbeeld tijdens een algemene inlichtingenbijeenkomst bij start van de aanbesteding.

Wil je meer weten over onze ervaringen, of ben je benieuwd naar concrete handvatten voor het inrichten van de afstemming met de markt? Neem dan contact op met Leon Tammes (lta@tg.nl, 06 5103 2101) of Simone Wevers (swr@tg.nl, 06 2246 8378).

Over twee weken gaan we in onze volgende blog in op het belang van het duidelijk omschrijven van de grenzen van het innovatiepartnerschap.