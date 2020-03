Advertorial: Seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed

Bij het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed op 15 april in Zwolle gaan we in op hoe je van schouwen naar structureel beleid komt. En hoe je met design for all je vastgoed toegankelijk maakt voor iedereen, zonder concessies of extra kosten. Ga voor meer informatie en om je aan te melden naar www.toegankelijkvastgoed.nl

