Building Holland 2020: Oplossingen voor corporatiewoningen (en meer)

Deze week brengen we je op de hoogte van drie onderwerpen die we belichten tijdens Building Holland, met diverse experts uit de markt: oplossingen voor corporatiewoningen, circulariteit en duurzame gebieden.

Zo word je op dinsdag 24 maart vanaf 10.45 uur meegenomen naar een diversiteit aan oplossingen voor corporatiewoningen. Op het podium Energietransitie tref je daar sprekers Bert van Dorp van Orange Climate, Monique de Vos van Faay en Frank Doff van Itho Daalderop. Zij vertellen je onder andere over hoe je de bestaande woningvoorraad zonder impact voor bewoners kunt verduurzamen en hoe de water/water warmtepomp in een betaalbare oplossing is gegoten.

Bert van Dorp

Circulariteit

Vanzelfsprekend blijft ook circulariteit niet onbelicht. Hoe zorg je voor het hergebruik van materiaal en gebouwonderdelen? Welke impact hebben as a service-concepten op de sector en wat zijn de voordelen en praktijkvoorbeelden van het materialenpaspoort? Sprekers als Monique Donker van Offroad Innovations en Esther ’t Hoen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tref je op het podium Circulariteit.

Gebiedsontwikkeling

Heb je meer interesse in gebiedsontwikkeling, dan zorgen sprekers Rob van Roon, Marten Bruin en Frans van Beek van Rijksvastgoedbedrijf dat je kansen belicht krijgt voor toekomstbestendige omgevingen.

Frank van Been

Ook Patrick Kip van Dura Vermeer en Arie Huisman van DWA vertellen je meer over hoe je een gebied onder handen neemt en geschikt maakt voor de tand des tijds.

Patrick Kip

Bekijk het volledige programma met meer dan 150 sprekers op BuildingHolland.nl en schrijf je direct in.