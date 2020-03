Building Holland 2020 verplaatst vanwege coronavirus

Het innovatie-event Building Holland dat gepland stond op 24, 25 en 26 maart 2020 in RAI Amsterdam wordt verplaatst naar de laatste week van oktober vanwege het coronavirus. Partners van Building Holland steunen en waarderen dit besluit.

Hoewel de Nederlandse overheid nog géén beperkende maatregelen heeft opgelegd met betrekking tot het organiseren van beurzen, kiest Easyfairs ervoor Building Holland te verplaatsen. Dit heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid en onvermijdelijkheid van het coronavirus dat buiten de controle van Easyfairs valt. Wereldwijd is er sprake van een situatie van overmacht, die leidt tot onzekerheid onder deelnemers en bezoekers. De keuze om het event te verplaatsen was onvermijdelijk. Bovendien wil Easyfairs op geen enkele manier de gezondheid van bezoekers, deelnemers en eigen personeel in gevaar brengen en bijdragen aan een verdere verspreiding van het virus.

Building Holland 2020 is een combinatie van een kwalitatief deelnemersveld en een omvangrijk content programma met meer dan 150 sprekers, side-events en innovation boulevards. Centraal staat het verduurzamen van Nederland tegen de achtergrond van de klimaatdoelstellingen.

Ambassadeurs en partners van Building Holland hebben positief gereageerd op het besluit om het event te verplaatsen. “De impact van corona treft ons land steeds forser. Dat vraagt iets van ons allemaal. Ontzettend goed dat Building Holland verantwoordelijkheid neemt voor onze volksgezondheid. Een zorgvuldig besluit dat getuigt van duurzaam handelen. Uitstel is geen afstel, ik ben er in elk geval bij in oktober”, aldus Claudia Reiner, vice-voorzitter Techniek NL.

Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development, sluit zich hierbij aan. Hij spreekt van een ‘verstandig besluit’. “Gezondheid gaat voor. In oktober ben ik zeker van de partij.”

John Lens, directeur TVVL, noemt de verplaatsing een logische stap: “De leden en kennispartners van TVVL zijn elk jaar goed vertegenwoordigd op Building Holland en delen daar actief kennis. Het besluit voor de verplaatsing naar oktober is voor ons een logische en juiste beslissing in het kader van veiligheid en gezondheid. We zijn er graag weer bij in oktober 2020!”

Initiatieven van Duurzaam Gebouwd

De verplaatsing van Building Holland 2020 heeft vanzelfsprekend ook een uitwerking op de initiatieven die Duurzaam Gebouwd ontplooit tijdens het event. Zo zijn we betrokken bij de invulling van het inhoudelijke programma en organiseren we verschillende Side Events. Daarnaast dragen we zorg voor het spektakel van het jaar: het Green Tie Gala. Dit jaar met een compleet vernieuwd concept en traditiegetrouw de uitreiking van de ABN AMRO Duurzame 50.

Nieuwe data

De initiatieven worden op de nieuwe data van Building Holland 2020 gehouden. Dat betekent dat je als bezoeker niets hoeft te missen van de actuele onderwerpen die worden behandeld op de podia en side events. We informeren onze sprekers, bezoekers en medeorganisatoren en zorgen samen met hen dat de beoogde kennisdeling een nieuwe plek krijgt, in het najaar van 2020. Je inschrijving voor side events blijft geldig, evenals je uitnodiging voor het Green Tie Gala. Op DuurzaamGebouwd.nl houden we je op de hoogte van eventuele wijzigingen in het programma en berichten we je over wijzigingen in activiteiten die we opzetten tijdens het jaarlijkse innovatie-event voor de bouw- en vastgoedsector.