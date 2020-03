Gegarandeerde prestaties van integraal nieuwbouwsysteem

Het nieuwbouwsysteem House Energy is nu ook te verzekeren met een Energie Prestatie Garantie van BouwGarant. Eerder was dit al mogelijk voor deelnemers van SWK. Het integrale concept levert een oplossing voor BENG, NoM en energieneutrale ontwikkelingen.

Diverse partners van Duurzaam Gebouwd werken samen aan HEO: ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink zijn betrokken bij het concept. Een integrale oplossing, waar een balans wordt behaald tussen betaalbaarheid en prestaties, door afstemming van installatietechnische maatregelen. Met de nieuwe stap en de garanties die worden afgegeven, is het bijvoorbeeld voor corporaties mogelijk om een harde en verzekerde garantie te geven op de gebouwgebonden prestaties van de woning.

Optimale zekerheid

“De Energie Prestatie Garantie op HEO-projecten past volkomen bij de belofte van BouwGarant”, vertelt directeur Rob de Groot. “Hierdoor kies je voor optimale zekerheid bij bouwprojecten.” Met de garantie hebben kopers de zekerheid van een lage energierekening en een lagere hypotheeklast. Dankzij een energieprestatie-certificaat kunnen geldverstrekkers 25.000 euro buiten beschouwing laten bij het vaststellen van de financieringslast.

Aanvullende garantie

De Energie Prestatie Garantie kan door deelnemers van BouwGarant en SWK worden aangeboden, als zij voldoen aan extra eisen. Doordat beide organisaties bekend zijn met de HEO-systematiek is een gestroomlijnd beoordelings- en certificeringsproces van die extra eisen geborgd. De aanvullende garantie wordt geboden op het gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, koeling, ventilatie en de bereiding van warm tapwater.

Integrale benadering

De geïntegreerde pre-engineering van HEO hoeft in de praktijk alleen nog maar in het project worden ingepast. 85% van het voorwerk is al verricht. Met deze integrale benadering willen de betrokken partners voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit zorgen. De kwaliteit van de woning wordt in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) door een onafhankelijke kwaliteitsborger gecontroleerd. Op de website van HEO lees je een whitepaper over kwaliteitsborging en EPG.