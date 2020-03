Maak jij het meest circulaire verkeersbord?

Gemeenten Barneveld en Wageningen organiseren ter voorbereiding op een komende aanbesteding een marktonderzoek en marktconsultatie. Dit doen zij in samenwerking met circulair adviesbureau Rendemint. De circulaire mogelijkheden van verkeersborden staan centraal, waarbij de focus ligt op het bord (de drager) en de afbeelding (de folie).

Het marktonderzoek en de marktconsultatie komen niet uit de lucht vallen voor de gemeenten: circulair inkopen is een onderdeel van het inkoopbeleid. De gemeenten hanteren voor dit traject de PRP®-definitie van circulariteit. Dit betekent dat de gehele keten van grondstofwinning tot gebruik, het onderhoud zelf, en na gebruik het behoud van de oorspronkelijke grondstoffen meegewogen wordt op basis van verifieerbare feiten. Mensenrechten oftewel social fairness spelen in het gehele traject een gelijkwaardige, belangrijke rol.

Op 23 maart 2020 publiceren de gemeenten een marktonderzoek dat bedoeld is voor alle producenten en leveranciers van verkeersborden, maar vooral ook voor hun ketenpartijen, zoals bijvoorbeeld de producenten en leveranciers van de folie/afbeelding. Het marktonderzoek verloopt via een digitaal document met vragen over (alle) aspecten van verkeersborden. Het betreft dan: het product, de service en circulariteit. Het marktonderzoek biedt ook ruimte voor het aangeven van nieuwe vragen waarvan de markt het belangrijk vindt dat die gesteld worden.

Het marktonderzoek kan gedownload worden via TenderNed of aangevraagd worden via Remco van Ahee van gemeente Wageningen. Barneveld en Wageningen gebruiken het marktonderzoek om inzicht te krijgen in wat de markt nu al kan en waar de markt toe bereid is om het onderwerp verkeersborden meer circulair vorm te geven. De resultaten zullen mede als onderlegger gebruikt worden voor het proportioneel opstellen van eisen en criteria voor de komende aanbesteding. Het marktonderzoek kan ingediend worden tot vrijdag 6 april 18:00 uur via TenderNed of via Remco van Ahee.

Marktconsultatie

Op 9 april vindt de fysieke marktconsultatie plaats te Barneveld Gemeentewerf, Kallenbroekerweg 121, 3771 DC Barneveld, kamer 9. De marktconsultatie is uitsluitend bedoeld voor partijen die de complete dienst voor verkeersborden kunnen aanbieden en die het marktonderzoek hebben ingevuld en ingediend.

Er is per marktpartij 1 uur gelegenheid voor een open gesprek over de mogelijkheden die de marktpartij de gemeentes kan bieden.