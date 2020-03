Green Tie Gala in najaar 2020

Eerder berichtten we je over de verplaatsing van Building Holland 2020 naar het najaar, vanwege het coronavirus. Een van de initiatieven die Duurzaam Gebouwd organiseert, het jaarlijkse Green Tie Gala, wordt op de nieuwe data van Building Holland 2020 gehouden.

We lieten je al kennismaken met ‘Silver, Gold, Green!’, een kersvers concept waarmee we het Green Tie Gala 2020 stevig vernieuwen en mochten je enthousiasme weer proeven voor de ABN AMRO Duurzame 50. De verplaatsing naar het najaar (laatste week van oktober) is een feit en we vragen nog even je geduld, totdat we een nieuwe datum hebben vastgesteld. Op het moment dat dit voltrokken is, informeren we je.

Je uitnodiging voor het Green Tie Gala blijft geldig, evenals je inschrijving voor een van de diverse side events die je wellicht wilde bezoeken. Op DuurzaamGebouwd.nl houden we je op de hoogte en berichten we je over de nieuwe data.