'Wij leggen de rails'

Dat zegt Bernard Wientjes, voorzitter van de Taskforce Bouwagenda. Na 3 jaar weet hij inmiddels dat het een taai gevecht is om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met steeds weer initiatieven blijft de Bouwagenda relevant.

Hoe ziet u de opdracht van de Bouwagenda nu na 3 jaar?

“Onze belangrijkste opdracht is nog steeds de belemmeringen wegnemen die de verduurzaming van Nederland verhinderen. Dan doel ik op belemmeringen in wetgeving en toch ook in het denken van de overheid en bedrijven tot en met de financiering van het geheel. Dát is onze taak. We gebruiken daarvoor graag metaforen, zoals ‘roadmap’ en ‘rails’. Wij leggen dus de rails aan voor het nieuwe denken, we zetten de wagon erop en als wij over anderhalf jaar stoppen met de Bouwagenda moet de trein rijden en doorgaan tot 2050.”

Welk inzicht heeft uw voorzitterschap van de Bouwagenda u opgeleverd?

“Het is een heel hard gevecht, maar dat wist ik vanaf het begin. Niet zomaar stelde ik dat er een ‘revolutie’ nodig was. De bouw en de installatiebranche zijn conjunctuurgevoelig en dat maakt het lastig om na te denken over de lange termijn. Daarnaast zitten er ‘juwelen’ van bedrijven tussen en dat kom je buiten deze sector weer nauwelijks tegen. De vooroplopers krijgen door het huidige aanbestedingsbeleid echter nog te weinig kansen. Er was bijvoorbeeld een bedrijf dat een nieuwe manier voor het aanleggen van rails heeft ontwikkeld. ProRail moet grootschalige projecten echter altijd aanbesteden en bovendien wil men niet in een ‘locked-in’ situatie terecht komen. Op zich begrijpelijk, maar verlammend voor innovaties. In de industrie gaat dat anders en daar steekt men wat makkelijker de nek uit, in de bouw echter nog niet. Wat ik als voorzitter van een onafhankelijk initiatief ook moeilijk vind, is de decentralisatie van overheidstaken de afgelopen 10 jaar. De zo noodzakelijke revolutie in de bouw eist eigenlijk centralisatie. De verduurzaming van Nederland is zo’n groot project, dat kan alleen maar als het centraal wordt geleid.”

'Voorlopers krijgen door het huidige aanbestedingsbeleid te weinig kansen' Bernard Wientjes

Vindt u dat de Bouwagenda voldoende waardering krijgt als initiatief?

“Mijn standpunt is dat we als Bouwagenda op de achtergrond moeten blijven, wij zijn er immers tijdelijk. We hebben geen behoefte aan het versterken van het merk ‘Bouwagenda’. Dat wat wij ontwikkelen moet ook geborgd worden en dat doen we ook. Zo borgen we al de roadmaps die we hebben. Kijk ook naar het BTIC waar een ‘zwaar’ bestuur actief is. Bij DigiDealGO is het hetzelfde verhaal en natuurlijk houden we toezicht. Als ‘merk’ hoeft de Bouwagenda echter niet bekend te worden. De beslissers bij grote partijen kennen ons, prima. Maar een kleine aannemer in bijvoorbeeld Groningen heeft te maken met Bouwend Nederland als branche-organisatie en dat is voor dat bedrijf veel relevanter.”

Wat heeft u erg blij gemaakt? En wat niet?

“Ik ben echt blij dat we hebben kunnen bijdragen aan een oplossing in het enorme gevecht tussen de corporaties en het ministerie over de verhuurdersheffing. Het tweede is dat we de kennisinstituten, de ministeries en de branches bij elkaar gekregen hebben in het BTIC. Bedenk, men praatte niet of nauwelijks met elkaar! Ook dat initiatief om tot de DigiDealGo te komen maakt me gelukkig. Het is allemaal ‘rails’ waarop de ‘treinen’ moeten gaan rijden, maar als de rails er niet ligt … juist.”

Tekst: Tom de Hoog, Beeld: De Bouwagenda