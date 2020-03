Duurzaam Gebouwd blijft verbinden, ook tijdens de coronacrisis 

In lijn met de landelijke richtlijnen van het RIVM ten aanzien van COVID-19 nemen we als Duurzaam Gebouwd (onderdeel van Acquire Publishing) passende maatregelen om de veiligheid van onze medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. Tegelijkertijd doen we er alles aan om ook in de komende tijd te blijven communiceren, verbinden en activeren. Op deze plek plaatsen we regelmatig updates over hoe we dit blijven vormgeven.

Wij volgen in ieder geval tot en met 6 april het advies om zoveel mogelijk vanuit huis te werken en zo min mogelijk fysieke ontmoetingen te organiseren. We proberen in eerste instantie alle afspraken te laten doorgaan, zij het in een andere vorm. Denk hierbij aan een video- of telefoonconferentie.

Daar waar een fysieke ontmoeting doorgang vindt, houden we ons aan het advies om geen handen te schudden, vaker handen te wassen en gepaste afstand tot de ander te bewaren.

Evenementen

We gaan verantwoord om met de voor de komende periode geplande evenementen. Als een gepland evenement geen doorgang kan vinden, hebben we twee opties die uiteraard ook gecombineerd in gang gezet kunnen worden:

We vervangen (een deel van) de fysieke bijeenkomst door een digitale variant. Een Rondetafel-discussie kan via videotools zoals Skype of Teams, een training kan in webinar-vorm en een masterclass kan ook digitaal opgenomen en bekeken worden op het moment dat het jou past.

We verplaatsen de bijeenkomst naar een later tijdstip en bieden tot die tijd betrokken sprekers, partners en deelnemers het podium om hun kennis alvast te delen, ervaringen uit te wisselen of vragen te stellen. Zo blijven we, ook als de fysieke bijeenkomst wat langer uitblijft, elkaar toch opzoeken en informeren.

Garantie

Gezien de onzekerheid over de duur en ernst van de huidige én toekomstige maatregelen en richtlijnen kunnen we het ons voorstellen dat je twijfelt over je aanmelding voor een gepland evenement. Voor al onze betaalde evenementen bieden we daarom de 100% zekerheidsgarantie aan deelnemers. Als een evenement niet kan doorgaan en wordt verplaatst naar een latere datum, plaatsen we deelnemers gratis door naar die nieuwe datum. En mocht dat onverhoopt niet passen, dan ontvang je een tegoedbon waarmee je tot eind 2021 kunt gebruikmaken van een van onze vele activiteiten, lidmaatschappen of abonnementen.

Kennis delen, juist nu!

We raden onze partners, experts en leden aan om nog actiever gebruik te maken van onze digitale en papieren podia om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen, innovaties te tonen, vacatures te delen en visies te etaleren. Juist nu is het goed om elkaar te blijven ‘spreken’! Benut hiervoor je bestaande contacten bij onze organisatie of mail naar redactie@duurzaamgebouwd.nl.

Communiceren, verbinden, activeren en innoveren!

Communiceren, verbinden en activeren is de kern van onze missie. Daarom zijn we hard aan het werk om een aantal innovaties versneld te introduceren. De komende periode kun je als spreker, partner, lid of lezer de introductie of uitbreiding verwachten van een of meer van de volgende concepten:

(Digitale) Masterclasses

Digitale magazines

Virtuele Rondetafels

Webinars

Communicatiescan met advies op maat

Vacaturetool om snel en effectief je vacatures te plaatsen én nieuwe collega’s te werven

De Acquire Bibliotheek

Online communities om te communiceren met de expert en elkaar

Vragen of suggesties?

Heb je nog aanvullende vragen of suggesties? We staan je graag te woord. Bel voor dringende zaken 038-4606384 of mail anders met redactie@duurzaamgebouwd.nl.