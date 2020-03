Enterprise Europe Network (EEN) helpt bedrijven bij hun internationale ambities

Het Enterprise Europe Network (EEN) is een initiatief van de Europese Commissie dat ondernemers ondersteunt bij het zoeken van partners om te innoveren en ondernemen in het buitenland. Het Enterprise Europe Network bestaat uit meer dan 600 organisaties in ruim 60 landen.

Het programma EEN bestaat inmiddels ruim elf jaar en bestond daarvoor ook al in een vergelijkbare vorm. De activiteiten groeien als kool en tot in China zitten leden van het netwerk. Er worden jaarlijks duizenden overeenkomsten gesloten tussen MKB-bedrijven in verschillende landen. Er is meer handel buiten de EU dan er binnen, zegt EEN-adviseur Hans Kamphuis van RVO.

Databank

Een bedrijf kan een gratis bedrijfsprofiel in de database van EEN aanmaken. Er zijn vijf soorten profielen, afhankelijk van wat je aanbiedt of zoekt, en in de database zijn inmiddels 9000 profielen verzameld. Adviseurs van RVO en de Kamer van Koophandel helpen je vervolgens bij het benaderen van buitenlandse partners. EEN-adviseur Hans Kamphuis is het aanspreekpunt voor de bouwbranche, met name voor de sector duurzaam bouwen (sustainable constructions).

Er zijn vijf soorten profielen:

• Business Offer: het bedrijf biedt een product aan

• Business Request: het bedrijf zoekt een product

• Technology Offer: het bedrijf biedt een technologie aan

• Technology Request: het bedrijf zoekt een technologie

• Research & Development Request: de organisatie zoekt samenwerking voor onderzoek.

Het kan ook voorkomen dat een bedrijf zowel een Business Offer als een Business Request heeft (of een andere combinatie).

Missies en matchbijeenkomsten

Op de EEN-websites staan ook buitenlandse bedrijven die Nederlandse bedrijven en organisaties zoeken voor commerciële of technologische samenwerking. De EEN-adviseurs ondersteunen bij de zoektocht naar een samenwerkingspartner door de contacten binnen het netwerk actief in te zetten. Behalve het beheer van de databank, worden regelmatig Company Missions en Match Events georganiseerd. Company Missions worden vaak op verzoek van brancheverenigingen en/of buitenlandse EEN-relaties georganiseerd. Matchbijeenkomsten vinden meestal plaats tijdens (internationale) beurzen en congressen. Alle genoemde diensten van EEN zijn kosteloos.

Voor de bouwsector ziet Kamphuis vooral kansen voor de concepten van toeleveranciers, voor architecten en voor de installatiebranche. Daar komt de innovatie vandaan. “Bij de toeleveranciers zit enorm veel inventiviteit en die zie ik ook bij de universiteiten”, zegt hij. “Zoals bijvoorbeeld een glasgevel die zonne-energie oplevert. Het rendement is nog niet denderend, maar dat zijn wel interessante ideeën om verder uit te werken. Uit de integratie van gevels valt nog een hoop winst te halen en dat geldt ook voor technologieën als het remontabel maken van gebouwen. Dat is niet 100% nieuw, maar daarin zit nu wel een enorme versnelling.” Ook voor de isolatiebranche biedt dit veel kansen, evenals het terrein van bouwtechnologie en de hele organisatie van de bouw. “Zoals architecten die de aannemer helemaal overslaan en zelf het initiatief nemen”, besluit Kamphuis.

Contact

Ondernemingen kunnen rechtstreeks bij EEN terecht met vragen over het opnemen van een bedrijfsprofiel in de EENdatabase. Voor duurzaam bouwen en de creatieve industrie is ir. drs. Hans Kamphuis de contactpersoon:

M: 06 25 70 82 76 E: hans.kamphuis@rvo.nl

Meer informatie: www.enterpriseeuropenetwork.nl en http://een.ec.europa.eu.