Internationaal kennisdelen in het Bolidt Innovation Center

Een mijlpaal voor Bolidt, specialist in kunststoftoepassingen, waaronder vloeren, dekken en slijtlagen. Zo voelt de ingebruikname van het nieuwe Bolidt Innovation Center, waar bezoekers zien en voelen wat de mogelijkheden zijn van kunststof. De BREEAM-NL Excellent certificering geeft bewijslast voor de hoge duurzaamheidsambities en vormt de kers op de taart.

Foto bovenaan: In het Bolidt Innovation Center zien en voelen bezoekers wat de mogelijkheden zijn van kunststof.

De nieuwbouw van familiebedrijf Bolidt en andere ontwikkelingen aan de rivier De Noord in Hendrik-Ido-Ambacht hadden als werktitel ‘AREA78’, naar analogie van het in de Nevada dessert gelegen AREA51, waar spraakmakende projecten zijn voortgebracht die in beginsel geheim waren. Maar waar AREA51 in de Verenigde Staten vooral een mysterieuze plek is, is AREA78 dat zeker niet. Sterker nog, de locatie laat met volle transparantie zien op welke vlakken Bolidt innoveert en daagt partijen uit om zelf bij te dragen aan dit proces.

“Het Bolidt Innovation Center is een uitvloeisel van onze missie en visie: innoveren voor onze klanten. Wij zijn al een tijd bezig met duurzaamheid en dit project. Want bijna tien jaar geleden zetten we een nieuwe koers in en brainstormden we over de thema’s die onze toekomst vormen”, vertelt marketing director Michel van de Spek. “Met duurzaamheid, energie en data, hygiëne, veiligheid en design hebben we pijlers geformuleerd die een impact leveren aan de wereld van morgen.”

Inspiratie opdoen

Mede om die verse visie en ambities uit te dragen, werd een plan opgesteld voor een centrum waarin zowel intern als extern inspiratie wordt opgedaan. Dit nieuwe gebouw zou niet alleen een beleving meegeven aan nationale bezoekers. De innovaties van Bolidt trekken wereldwijde aandacht en daarom werd in het bijzonder nagedacht over de ligging van het centrum. “We staan vooral bekend om werken in Nederland, zoals vloeren in het Erasmus MC in Rotterdam de slijtlaag op de Moerdijkbrug , maar ook de designvloer in het Nhow Hotel in Amsterdam dat door OMA Architecten is ontwikkeld. Tegelijkertijd is een groot deel van ons afzetgebied internationaal en werken we mee aan innovatieve projecten in het buitenland, zoals het London Science Museum van Zaha Hadid Architects, waarvoor we de vloer met bijzonder design leverden. Mede om die reden zorgden we dat de locatie klopt voor onder andere projectontwikkelaars, architecten en eindgebruikers binnen én buiten de landsgrenzen.”

Hoewel de pijlen eerst op Rotterdam waren gericht, bleek al snel dat er ook buiten de Maasstad interessante locaties te vinden zijn. In Hendrik-Ido-Ambacht had Bolidt een plek met een organische groei en een ligging aan het water, een ideaal vertrekpunt. “Al snel zagen we mogelijkheden om ook de reis naar het Bolidt Innovation Center toe een unieke beleving te maken. Bezoekers die in Nederland aankomen kunnen vanaf het Rotterdam via het water naar het Bolidt Innovation Center. Er wordt dan langs projecten zoals de Erasmusbrug gevaren, waar we een bijdrage mochten leveren in de vorm van een slijtlaag. Dit is een van de projecten waar we een verhaal over vertellen gedurende de boottocht naar het Center. Dat geeft toch een andere lading dan dat je er direct met de auto naartoe rijdt.”

Disruptieve systemen

Wie aankomt bij het centrum valt meteen de grote glaspartijen op met ruime toetreding van daglicht. De vele uitkragende luifels en de grote hoeveelheid verwerkt staal vormen de kernpijlers voor de esthetiek. Het gebouw heeft drie functies: een warehouse, productielocatie van prefab en een innovatiecentrum. “Stap je het center binnen, dan word je als bezoeker ondergedompeld in de wereld van Bolidt. Waar je mogelijkheden ziet voor de toepassingen van kunststof en je kennismaakt met nieuwe, disruptieve systemen die je blik kunnen verbreden.”

Er is genoeg ruimte om zelf de mogelijkheden van kunststof te testen en te ervaren.

Het Bolidt Innovation Center is gericht op co-creatie. Er is dus genoeg ruimte om zelf de mogelijkheden van kunststof te testen en te ervaren. “We willen een beleving die verdergaat dan alleen het opnemen van informatie. Je moet als bezoeker ook zelf aan de slag kunnen. Door de ruimte te geven om kennis te delen, ontstaan nieuwe ideeën en samenwerkingen.”

Bijna vanzelfsprekend is er daarnaast voor gezorgd dat het Bolidt Innovation Center decennia mee kan. De toekomstbestendigheid stond voorop bij de bouw en het pand moest aan de hoogste eisen voldoen. “Daar hebben we een heel pakket aan maatregelen voor getroffen. Zo is er sprake van 1000 m2 aan zonnepanelen. Dat is niet de enige manier waarop we duurzame energie opwekken. We maken ook gebruik van wind- en waterkracht om volledig te voorzien in onze behoeftes.”

Bewijslast

Ook zijn er 20 laadpalen voor elektrische auto’s geïnstalleerd en zijn vleermuiskasten en hotels voor bijen geplaatst. De bewijslast voor alle inzet op duurzaamheid vinden we in de BREEAM-NL Excellent-waardering. “Het certificaat past in onze missie en visie, want we zijn vanaf ons oprichten ingesteld op het vervangen van traditionele materialen, om een bijdrage te leveren aan een betere leefomgeving en milieu. Denk aan het vervangen van teak voor kunststofdekken, waardoor geen teakbomen meer worden gekapt. Die dekken hebben minder gewicht, zodat er brandstof wordt bespaard.”

De BREEAM-NL beoordeling is breed, waardoor bijvoorbeeld ook openbaar vervoer een rol krijgt. “Samen met de provincie en gemeente hebben we een waterbushalte voor het gebouw kunnen realiseren. Ook dit past bij de beleving die we hier willen creëren. Maar we staan niet stil, want inmiddels zijn we bezig met de volgende stap: Seabubbles. Deze kan op het water autonoom varen en is 100% elektrisch” Nu er een duurzaam gebouw staat, is het tijd voor de volgende fase. Want het pand neerzetten is slechts een begin, zo blijkt. “Door na te denken over duurzaamheid en dit in het centrum te verwerken, maken we een statement. Belangrijker nog is de invulling in de verdere bedrijfsvoering. Daar blijven we aan de weg timmeren om processen te optimaliseren en bijvoorbeeld de milieu-impact te reduceren.”

Waarde toevoegen, verspilling minimaliseren

Een voorbeeld hiervan is de ambitie om teams zelfsturend te maken en LEAN te werken volgens de Toyotaprincipes. Het elimineren van verspilling, overbelasting en onregelmatigheden spelen een essentiële rol binnen Bolidt. Daar komt het toevoegen van waarde voor de klant om de hoek kijken, in ieder procesonderdeel. “De ontwikkeling, verkoop en applicatie van producten is in handen van Bolidt en dat betekent dat we op verschillende vlakken zelf kunnen sturen op de waarde die we toevoegen. Bijvoorbeeld door op maat en op de kilogram nauwkeurig te produceren met grondstoffen. Ook in het logistieke proces kunnen we impact maken, bijvoorbeeld door de CO 2 -uitstoot van vliegbewegingen te compenseren met biobrandstof.”

Een grote uitdaging schuilt nog in terugbrengen van gebruikte materialen in de keten. “Denk daarbij niet alleen aan gebruikte producten van Bolidt die terugkomen na de levensduur, maar ook aan bijvoorbeeld oceaanplastic. Hoe ga je de ‘rommel van anderen’ inzetten, om daar vervolgens mooie innovaties mee te maken? Met deze overtuigingen werken we door aan procesoptimalisatie, om een nog grotere bijdrage te leveren aan een volledig duurzaam gebouwde omgeving.”