Papendal kookt op energie van bioafval

Papendal heeft de eerste Circ BioDigester 50 in gebruik genomen, een installatie die bioafval omzet in duurzame energie en plantvoeding. De innovatie is in het bijzonder interessant voor bedrijven en instellingen met veel bioafval, dat voor duurzame doeleinden wordt ingezet.

Zo wordt de energie die wordt opgewekt ingezet om mee te koken en het water voor een hotelcomplex te verwarmen. Ontwikkelaar is startup Circ, die in Papendal een geschikte samenwerkingspartner vond. “Wij hebben dezelfde ambitie en willen allebei duurzame koplopers zijn”, vertelt Spencer Schols van Circ.

De installatie zet dagelijks tot 50 kilogram afval om in 50 liter plantvoeding en 15 kuub biogas. Die hoeveelheid is voldoende om bijna 100 maaltijden te berieden. Het biogas is direct bruikbaar voor bestaande gasapparatuur, of kan worden ingezet om groene elektriciteit op te wekken. Circ noemt onder meer de compacte afmeting en efficiëntie van de installatie als voordelen.