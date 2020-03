Duurzaam Gebouwd Magazine 46 lees je digitaal en gratis

Het gloednieuwe Duurzaam Gebouwd Magazine ligt weer op de mat en is in onze kennisbank gratis digitaal te lezen, op diverse apparaten, zoals je telefoon, tablet en laptop. In deze uitgave besteden we aandacht aan onze vier hoofdthema’s: Energietransitie, Circulariteit, Slim & Gezond en Innovatieve Samenwerking.

Zo besteden we in het thema Energietransitie aandacht aan de uiterst duurzame installaties van een bijzondere villa. Daarnaast bekijken we samen met Universiteit Utrecht haar duurzaamheidsambities en nemen we de nieuwe huisvesting van DWA onder de loep. In het thema Circulariteit geven we je een blauwdruk van circulaire brandweerkazernes, laten we zien hoe materialenpaspoorten in woningbouw worden ingezet en hoe gemeente Utrecht innoveert met een circulair kleedgebouw.

Daarnaast presenteren we in het thema Slim & Gezond de belangrijkste bevindingen van het rondetafelgesprek WELLco, laten we energie-innovaties zien in de Johan Cruijff ArenA en zien we hoe een Eindhovense woonwijk volledig #VanGasLos is. In Innovatieve Samenwerking gaan we in op het werken aan vertrouwen in bouwteams en laten we zien hoe Drentse woningcorporaties innovatief samenwerken voor een nieuwe circulariteitsnorm.

Het nieuwe magazine lees je volledig gratis op DuurzaamGebouwd.nl, op telefoon, tablet, laptop of ander apparaat.